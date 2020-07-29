Dolar kuru ne kadar oldu? (29 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları )

Dolar ve avro kurunun son günlerdeki yükselişi sürerken, iç piyasalar bugün yoğun veri gündemini takip edecek. Bu kapsamda bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve dış ticaret istatistikleri ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı gündemin odağında bulunuyor.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu belirsizlik ve salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketinin Senato'da görüşülmeye devam etmesine karşın salgında ikinci dalga endişeleri pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenmesine neden oldu.

ABD'DE VAKA ARTIŞI PİYASALARI ETKİLİYOR

Beyaz Saray, hazırladığı federal raporunda, Kovid-19 vakalarının arttığı 21 eyaleti ''kırmızı bölge'' ilan etti. Raporda, eyalet yetkililerinden salgınla mücadele kapsamında kısıtlamaları artırmaları istendi.

Dün ayrıca Fed, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı uygulamaya koyduğu kredi programlarının süresini 31 Aralık'a kadar uzattığını duyururken, açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla 5,7 puan azalarak 92,6 seviyesine geriledi ve beklentilerin altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,77, S&P 500 endeksi yüzde 0,65 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti. Dolar endeksi ise üst üste 7 işlem günü süren düşüş serisini sonlandırarak yüzde 0,2 artışla 93,7'ye çıktı.

Avrupa tarafında da bölgesel olarak artış gösteren Kovid-19 vaka sayıları, ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin endişeleri artırırken, borsada karışık bir seyir izlendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,03 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,4 yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,3'lük azalışla 1,1716'ya gerilemesi sonrası bugün Asya piyasalarında 1,1730 seviyesinde dengelendi.

Bugün Fed kararları öncesi Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, Çin'in kredi notunu "A+" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etmesi sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, azalan küresel risk iştahı ve etkisini artıran kar satışlarıyla yüzde 3,59 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.152,70 puandan tamamladı. Dün 6.9339'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,9380 seviyesinde işlem görüyor.

TÜRKİYE'DE YOĞUN VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Powell'ın söylemlerinin takip edileceğini belirterek, ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmeler, Kovid-19'un tedavisine yönelik haber akışı ve açıklanacak ikinci çeyrek şirket bilançolarının da gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar metni ve Powell'ın vereceği ipuçlarının piyasalar için önemli olacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 puanın destek, 1.170 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

29 Temmuz tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

29 Temmuz tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

29 TEMMUZ 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 6,9390 liradan alınan dolar, 6,9410 liradan satılıyor.

29 TEMMUZ 2020 2020 EURO NE KADAR?

8,1620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,1640 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1870’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 18 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.