Dolar kuru ne kadar oldu? (9 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları )

Koronavirüs salgını nedeniyle serbest piyasalarda dolar ve avro kurunun yükselişi sürüyor. İç piyasalarda açıklanacak önemli bir veri beklenmezken küresel piyasalarda, yatırımcıların salgında ikinci dalga endişeleri ile pozitif veriler ve teşviklere dair iyimser beklentilerinin fiyatlanmasıyla dalgalı seyir izlenirken, bugün hareketlenen veri takvimiyle yön arayışının devam edeceği öngörülüyor.

VAKA SAYISI 12 MİLYONU AŞTI

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 12 milyonu aşarken, salgının başından beri hayatını kaybedenlerin sayısı ise 550 bine yaklaştı. Salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam eden ABD'deki vaka sayısı 3 milyon 123 bine çıktı. Ülkenin Teksas ve Florida eyaletlerinde vaka sayılarındaki hızlı yükseliş de sürdü. Çin'de de 9 yeni vaka tespit edildi.

Jeopolitik tarafta Libya ve Suriye meselelerine dair haber akışı artarken, ABD ile Çin arasındaki gerilimi tırmandıran gelişmeler de art arda yaşanmaya başladı. Çin, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrılmasının uluslararası çabaları baltaladığını ve gelişen ülkeleri ciddi etkileyeceği uyarısında bulundu. Çin ayrıca, ABD'nin Rusya ile yürütülen nükleer silahların karşılıklı azaltılmasına ilişkin müzakerelere Pekin yönetiminin de katılması çağrısına olumsuz yanıt verdi.

Jeopolitik risk algısı ve salgında ikinci dalga endişelerinin ortasında yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altının onsu dün Eylül 2011'den bu yana ilk kez 1.800 doların üzerini görmesinin ardından bugün 1.812 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise dün 43 doların üzerini görmesinin ardından bugün yatay seyrediyor.

New York borsasında ise yatırımcıların gelecek hafta açıklanmaya başlayacak ve çift haneli daralmaların beklendiği şirket bilançoları ile en kötünün geride kalacağı beklentilerini fiyatladığı görüldü. Özellikle teknoloji şirketleri hızlı yükselişler kaydederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,68, S&P 500 endeksi yüzde 0,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,44 değer kazandı. Dolar endeksi dün 96,4-97,0 bandında hareket etmesinin ardından bugün 96,3 seviyelerine geriledi.

Avrupa tarafında dün İngiliz hükümeti, koronavirüs salgınının ardından ekonominin yeniden canlandırılması için 30 milyar sterlin seviyesindeki yatırım planını açıkladı. Buna karşın, küresel ekonominin toparlanmasına yönelik beklentilerin olumsuz yönde değişmesi nedeniyle pay piyasalarında negatif bir seyir izlenirken, dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,97, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise dün 1,1350 seviyesini test etmesinin ardından bugün yükselişini sürdürerek 1,1360 seviyelerine yükseldi.

Asya tarafında bugün Japonya'da çekirdek makine siparişlerinin aylık bazda düşüş beklentilerinin aksiye yükseliş kaydederken, Çin'de de enflasyon önceki aya kıyasla hafif yükseliş görüldü. Pozitif verilerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yükselişini 8. işlem gününe taşıyarak yüzde 1,3 değer kazandı, Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,6 artış kaydetti.

BORSA İSTANBUL 120 BİN PUANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün 120.000 puanın üzerine çıkarak 5,5 ayın en yüksek seviyesini görürken, bankacılık hisseleri öncülüğünde gelen satışlarla günü yüzde 0,52 değer kaybıyla 118.712,51 puandan tamamladı. Dolar/TL ise bir süredir içinde bulunduğu 6,84-6,87 bandındaki hareketini sürdürdü.

Analistler, dünya çapında kovid-19 vaka sayısındaki artışın ekonomik toparlanmayı geciktirip geciktirmeyeceğine dair değerlendirmeleri etkileyen gelişmelerin ve belirsizliklerin, piyasalarda yön arayışı ve bu paralelde dalgalı seyrin sürmesine neden olduğunu söyledi.

MERKEZ BANKASI TAKİP EDİLECEK

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yatırımcılarla gerçekleştireceği toplantıya dair haber akışının izleneceğini aktaran analistler, yurt dışında ise Çin'de enflasyon, Almanya'da dış ticaret verileri, ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 121.600 ve 122.800 seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktararak, 116.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

9 Temmuz tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

9 Temmuz tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

9 TEMMUZ 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 6,8610 liradan alınan dolar, 6,8630 liradan satılıyor.

9 TEMMUZ 2020 2020 EURO NE KADAR?

7,8060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,8080 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1870’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 18 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.