Dolar kuru ne kadar oldu bugün? Euro kuru ne kadar bugün? (2 Kasım Pazartesi)

Ekonomik ve politik gelişmeler nedeniyle yükseliş trendini sürdüren dolar ve euro kurundaki son durum araştırılıyor. Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı. Peki Bir dolar kaç TL? Bir euro kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Euro ne kadar? Detaylar haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde 0,13 oranında değişim gösterdi. Saat 09.25 itibariyle bir dolar 8,3515 TL'de alınıyor, 8,3598 L'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 0.01 değişim gösterdi. Euro alış kuru 9.7239 TL, satış kuru ise 9.7334 TL’dir.

DOLAR KURU NE KADAR OLDU BUGÜN? 2 KASIM PAZARTESİ

Dolar kuru bugün açılışta 8,3630 liradan alınıyor, 8,3650 liradan satılıyor. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3790 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? 2 KASIM PAZARTESİ

Piyasaların açılışında avro 9,7440 liradan alınıyor, avronun satış fiyatı ise 9,7460 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,7920 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2 Kasım Pazartesi günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

2 Kasım Pazartesi günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Dolar ve euro kurunun yükselmesinin en önemli nedenleri arasında koronavirüs salgının getirdiği ekonomik etki öne çıkıyor. Ayrıca Merkez Bankasının politika faizlerini yükseltmesi beklenirken aksi yönde çıkan faizlerin 10.25'te sabit tutulması kararı da dolar ve euronun yükselmesine neden oldu. Öte yandan piyasalarda döviz bulunmaması da doların yükselmesine neden oldu.

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Yurt içinde, geçen hafta yükseliş eğilimindeki döviz kurları ve azalan küresel risk iştahı ile negatif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 6,57 değer kaybetti. Cuma günü 1,30 değer kaybederek günü 1.112,37 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, böylece ekim ayını da bir önceki ay kapanışına göre yüzde 2,87 azalışla tamamladı. Geçen hafta 8,3466'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,3650 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta perşembe günkü Fed ve BoE toplantılarından herhangi bir faiz değişikliği beklenmediğini, ancak ekonominin önündeki zorluklar ve parasal genişlemeye ilişkin sözle yönlendirmenin güçlenebileceğini bildirdi.

Kovid-19 salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı ile açıklanan 3. çeyrek finansal sonuçların, hisse bazlı işlemlerin artmasına neden olduğunu vurgulayan analistler, veri gündeminde ise bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, yarın yurt içinde enflasyon ve cuma günü ABD'nin istihdam raporunun öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.110 seviyesinin orta vadeli görünüm açısından kritik konumda olduğunu belirterek, olası toparlanmalarda 1.140 seviyesinin aşılıp aşılamayacağının izlenmesi gerektiğini söyledi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.