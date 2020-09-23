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Dolar kuru rekor kırmaya devam ediyor

Güne 7,6670 liradan başlayan dolar kuru, yükselişini sürdürmeye devam ederken saat 17.00 itibarıyla 7,7018'e çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dolar kuru rekor kırmaya devam ediyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle piyasalardaki dalgalanma devam ederken  Türk lirası bugün de ABD doları karşısında değer kaybetmeye devam etti. Dolar/TL kuru TSİ 17.00 civarında 7,70 seviyesini ilk defa aştı ve 7,7018 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Euro ise gün içinde 9 seviyesini bir kere daha aştıktan sonra 17.00 itibarıyla 8.99 seviyesinden işlem görüyor.20 Eylül 2019'da 5,74 seviyesinde olan dolar/TL, bir yıl içerisinde neredeyse yüzde 34 değer kazanarak üst üste rekorlar kırmaya devam ediyor. 

Berna Akkaya
Editör


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