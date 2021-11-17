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Dolar kurundaki artış araç sahiplerini vuracak! Benzin fiyatlarına 48-52 kuruş zam bekleniyor

Dolar kurunda yaşanan yükseliş sonrası benzin fiyatlarına 48 ila 52 kuruş arasında zam geleceği ifade edildi.

Dolar kurundaki artış araç sahiplerini vuracak! Benzin fiyatlarına 48-52 kuruş zam bekleniyor

Döviz kurlarında son günlerde yaşanan artış ve brent petrol fiyatlarındaki  yükseliş sonrası benzin fiyatlarına zam beklentisi oluştu. 

Bloomberg HT'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre dolar kurunun yükselmesi sonrası benzin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. Buna göre söz konusu zammın 48 ile 52 kuruş arasında olması beklenirken motorin ve LPG zammının da doların seyrine göre belli olacağının altı çiziliyor. 

Dolar kurundaki artış araç sahiplerini vuracak! Benzin fiyatlarına 48-52 kuruş zam bekleniyor

KUR ARTARSA MOTORİNE DE ZAM GELEBİLİR

Kaynaklar yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu  toplantısı sonrasında açıklayacağı faiz kararı sonrası dolar/TL kurunun 10 civarlarında ya da altında kapanış yapması durumunda motorinde zam beklentisinin erteleneceğini belirtti.

Buna karşın kurun 10,30 TL ve üstü kapanış yapması ve ürün fiyatının düşmemesi durumunda motorine de 33-46 kuruş arası zam gelebileceğine dikkat çekildi.

Dolar kurundaki artış araç sahiplerini vuracak! Benzin fiyatlarına 48-52 kuruş zam bekleniyor

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
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