Dolar ne kadar oldu? | 1 dolar kaç TL |22 Aralık dolar-euro fiyatları son durum
Dolar güne nasıl başladı? Dolar fiyatlarında son durum ne? Dolar düştü mü ? Euro-dolar ne kadar? 1 dolar kaç TL? Sterlin ne kadar? Dolar-euro yükseldi mi? Dolarda son durum ne? İşte 22 Aralık Cumartesi güncel dolar fiyatları...
Dolar, 22 Aralık Cumartesi gününe yükselişle başladı. Dün 5,27 TL'den işlem gören dolar bugün güne 5,31 TL ile başladı. Peki dolarda son durum ne? Piyasalar bugün güne nasıl başladı? Dolar düştü mü? Dolar- euro ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Sterlin ne kadar oldu? Euro ne kadar?
İşte 22 Aralık Cumartesi güncel dolar, euro, sterlin fiyatları…
DOLAR NE KADAR OLDU? 1 ARALIK DOLAR SON DURUM
Dün sabah saatlerinde 5,27 TL’den işlem gören Dolar bu sabah itibari ile, alış fiyatı, 5,31 TL satış fiyatı ise 5,31 TL’den işlem görüyor.
EURO NE KADAR OLDU? 1 ARALIK EURO SON DURUM
Dün sabah saatlerinde 6,05 TL’den işlem gören Euro bu sabah itibari ile, alış fiyatı, 6,04 TL satış fiyatı ise 6.04 TL’den işlem görüyor
STERLİN NE KADAR OLDU? 1 ARALIK STERLİN SON DURUM
Sterlin’in dün sabah saatlerinde 6,70 TL’den işlem görürken an itibari ile alış fiyatı 6,73 TL iken satış fiyatı ise 6,73 TL.
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