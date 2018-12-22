Dolar ne kadar oldu? | 1 dolar kaç TL |22 Aralık dolar-euro fiyatları son durum

Dolar, 22 Aralık Cumartesi gününe yükselişle başladı. Dün 5,27 TL'den işlem gören dolar bugün güne 5,31 TL ile başladı. Peki dolarda son durum ne? Piyasalar bugün güne nasıl başladı? Dolar düştü mü? Dolar- euro ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Sterlin ne kadar oldu? Euro ne kadar?

İşte 22 Aralık Cumartesi güncel dolar, euro, sterlin fiyatları…

DOLAR NE KADAR OLDU? 1 ARALIK DOLAR SON DURUM

Dün sabah saatlerinde 5,27 TL’den işlem gören Dolar bu sabah itibari ile, alış fiyatı, 5,31 TL satış fiyatı ise 5,31 TL’den işlem görüyor.

EURO NE KADAR OLDU? 1 ARALIK EURO SON DURUM

Dün sabah saatlerinde 6,05 TL’den işlem gören Euro bu sabah itibari ile, alış fiyatı, 6,04 TL satış fiyatı ise 6.04 TL’den işlem görüyor

STERLİN NE KADAR OLDU? 1 ARALIK STERLİN SON DURUM

Sterlin’in dün sabah saatlerinde 6,70 TL’den işlem görürken an itibari ile alış fiyatı 6,73 TL iken satış fiyatı ise 6,73 TL.

