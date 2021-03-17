Dolar ne kadar oldu? Dolar ve euro kaç TL? İşte 17 Mart 2021 Çarşamba güncel döviz kurları fiyatları... İç piyasaların takip edeceği önemli bir verinin bulunmadığı günde dolar kuru bir önceki güne göre yeni güne düşüşle başlasa da yeniden artış gösterdi, euro kuru ise 9 TL'nin altına düşerek 8,95 seviyelerinde seyrediyor. Dolar ne kadar oldu? Dolar ve euro kaç TL? İşte 17 Mart 2021 Çarşamba güncel döviz kurları fiyatları...

A+ A-

Yurt içinde dalgalı bir seyir izleyen dolar ve euro kurunda söz konusu eğilim sürerken iç piyasalar Türkiye Merkez Bankası'nın yarın gerçekleştireceği Para Politikaları Kurulu Toplantısından çıkacak faiz kararına odaklandı. Bugün ise ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı takip edilecek. DOLAR VE EURO KAÇ TL OLDU? DOLAR GÜNCEL FİYATLARI Dolar kuru serbest piyasada açılışta 7,4980 TL'den alınıyor, 7,5000'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 8,9280 TL'den alınıyor, 8,9300 TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı, 7,4970 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 8,9320 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 17 MART 2021 ÇARŞAMBA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 17 Mart Çarşamba gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.42 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 7,5125 7,5176 Avro 8,9405 8,9495 Sterlin 10,4513 10,4631 İsviçre Frangı 8,1149 8,1311 Japon Yeni 0,0692 0,0684 S. Arabistan Riyali 1,9984 2,0084 Norveç Kronu 0,8824 0,8877 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI Tayfun Altuntaş Editör euro kuruFED