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  3. Dolar ne kadar oldu? Dolar ve euro kaç TL? İşte 17 Mart 2021 Çarşamba güncel döviz kurları fiyatları...

Dolar ne kadar oldu? Dolar ve euro kaç TL? İşte 17 Mart 2021 Çarşamba güncel döviz kurları fiyatları...

İç piyasaların takip edeceği önemli bir verinin bulunmadığı günde dolar kuru bir önceki güne göre yeni güne düşüşle başlasa da yeniden artış gösterdi, euro kuru ise 9 TL'nin altına düşerek 8,95 seviyelerinde seyrediyor. Dolar ne kadar oldu? Dolar ve euro kaç TL? İşte 17 Mart 2021 Çarşamba güncel döviz kurları fiyatları...

Yurt içinde dalgalı bir seyir izleyen dolar ve euro kurunda söz konusu eğilim sürerken iç piyasalar Türkiye Merkez Bankası'nın yarın gerçekleştireceği Para Politikaları Kurulu Toplantısından çıkacak faiz kararına odaklandı. Bugün ise ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı takip edilecek.

DOLAR VE EURO KAÇ TL OLDU? DOLAR GÜNCEL FİYATLARI

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 7,4980  TL'den alınıyor, 7,5000'dan ise satılıyor. Euro kuru ise  8,9280 TL'den alınıyor, 8,9300 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü  kapanıştaki satış fiyatı, 7,4970 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 8,9320 TL olarak kayıtlara geçti.

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17 MART 2021 ÇARŞAMBA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

17 Mart Çarşamba gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.42  itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                        ALIŞ         SATIŞ

ABD Doları  7,5125       7,5176

Avro            8,9405       8,9495

Sterlin        10,4513      10,4631

İsviçre Frangı 8,1149   8,1311

Japon Yeni   0,0692     0,0684

S. Arabistan Riyali 1,9984  2,0084

Norveç Kronu  0,8824      0,8877

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI

Dolar ne kadar oldu? Dolar ve euro kaç TL? İşte 17 Mart 2021 Çarşamba güncel döviz kurları fiyatları... Dolar ne kadar oldu? Dolar ve euro kaç TL? İşte 17 Mart 2021 Çarşamba güncel döviz kurları fiyatları...

Tayfun Altuntaş
Editör
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