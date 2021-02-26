Dolar neden yükseliyor, yükselecek mi? Dolar, euro kaç TL? 26 Şubat 2021 serbest piyasa güncel döviz kurları
Geçtiğimiz haftalarda 6,90 TL seviyesine kadar inen dolar kuru dün 7,40 seviyelerini test ettikten sonra yeni güne 7,43 TL'den güne başladı. Euro kuru ise 8,80 seviyelerine kadar yükseldi. Peki Dolar neden yükseliyor, yükselecek mi? Dolar, euro kaç TL? İşte 26 Şubat 2021 serbest piyasa güncel döviz kurları...
Piyasalardaki pozitif hava yerini yükselişe bıraktı. Dolar ve euro kuru geçtiğimiz aylardaki seviyelerine geri dönerken uluslararası piyasadaki panik havası dolara talebi artırınca fiyatlar yükselişe geçti.
DOLAR BUGÜN NE KADAR? DOLAR, EURO KAÇ TL?
Dolar kuru saat 10.04 itibarıyla 7,4350 TL'den alınıyor, 7,4370 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 9,0400 TL'den alınıyor, 9,0420 TL'den satılıyor.
Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı, 7,2240 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8220 lira olarak kayıtlara geçmişti.
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26 ŞUBAT 2021 CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
26 Şubat Cuma gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz.
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,3849 7,3940
Avro 8,9723 8,9838
Sterlin 10,2870 10,3061
İsviçre Frangı 8,1600 8,1855
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.
DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR, YÜKSELECEK Mİ?
Ekonomistler dolar kurunun, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri üzerinden yaşanan siyasi tartışmalar ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeniden siyaset sahnesine döneceğine ilişkin haberler nedeniyle yükseldiğini belirtiyor.
Öte yandan Merkez Bankası'nın sıklaştırma adımına gitmesi ile birlikte TL, negatif olarak ayrıştı. Türkiye'nin en büyük ekonomik sorunu olarak görünen enflasyonun diğer aylarda daha daha da artması bekleniyor. Öte yandan Dolar/TL ise dün akşam uluslararası piyasadaki panik havasının neden olduğu dolar talebi ile yüzde 2,5 artarak 7,3538'den kapanış yaptı. Yeni günde ise bankalararası piyasanın açılışında 7,4390 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, tahvil piyasasında fiyatlardaki düşüşün yeni stop-loss satışlarına neden olduğunu ve böylece bir sarmala dönüştüğünü belirterek, kısa sürede bir dengelenme olmaması durumunda Fed'in uzun vadeli tahvil alımı ya da getiri eğrisi kontrolü gibi adımları hayata geçirebileceği yorumlarının artık yüksek sesle konuşulduğunu ifade etti.