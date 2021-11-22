Dolar tarihi zirvesini yeniledi: 11,47'yi gördü

Son dakika haberi... Geçen hafta 11 TL sınırını aşan Dolar, 11,49 TL'yi görrerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolardaki yükselişin yanı sıra altının gram fiyatı ise 671 Türk Lirası olurken; Euro 12,94 ile tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi.

PİYASADA SON DURUM

Dolar bugün saat 19:45 itibarıyla 11,49'dan işlem görüyor.

Euro 12,94'ten, altının gram fiyatı ise 671 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.094 liradan, Cumhuriyet altını ise 4.369 TL'den satılıyor.