Dolar tarihi zirvesini yeniledi: 11,47'yi gördüSüper Lig: Trabzonspor - Gaziantep FK maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linkiSüper Lig: Kayserispor - Göztepe maçı canlı izle | Bein Sports 2 canlı yayın izle linkiİzmir'deki deprem konutları ne zaman teslim edilecek? | İzmir deprem konutları teslim tarihi nedir?Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası flaş açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağızABD'de korkunç olay! Aracını yolda yürüyen insanların üzerine sürdü: Ölü ve yaralılar var!TFF 1. Lig: Eyüpspor - Samsunspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiAcı haberi duyurdu! The Tokens grubunun efsane ismi Philip Margo hayata gözlerini yumduOn Numara sonuçları 22 Kasım 2021 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 22 Kasım 2021İstanbul'da 39 ilçenin 2022 yılı bütçesi belli oldu!
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Dolar tarihi zirvesini yeniledi: 11,47'yi gördü

Dolar tarihi zirvesini yeniledi: 11,47'yi gördü

Son dakika haberi... Son zamanlarda art arda rekor kıran dolar, 11,47'yi görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar tarihi zirvesini yeniledi: 11,47'yi gördü

Son dakika haberi... Geçen hafta 11 TL sınırını aşan Dolar, 11,49 TL'yi görrerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 

Dolardaki yükselişin yanı sıra altının gram fiyatı ise 671 Türk Lirası olurken; Euro 12,94 ile tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi.

PİYASADA SON DURUM

Dolar bugün saat 19:45 itibarıyla 11,49'dan işlem görüyor.

Euro 12,94'ten, altının gram fiyatı ise 671 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.094 liradan, Cumhuriyet altını ise 4.369 TL'den satılıyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT