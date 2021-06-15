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  3. Dolar ve euro düne göre yükseldi! Bugün dolar fiyatı ne kadar, kaç TL?  İşte 15 Haziran 2021 Salı döviz kurları

Dolar ve euro düne göre yükseldi! Bugün dolar fiyatı ne kadar, kaç TL?  İşte 15 Haziran 2021 Salı döviz kurları

Dolar ve euro kuru haftanın ikinci gününe yükselişle başladı. Son durumu merak edenler de Bugün dolar fiyatı ne kadar, kaç TL?  Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar? İşte 15 Haziran 2021 Salı gününde serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları ve dolar - euro paritesi... 

Belçika'nın Brüksel kentinde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi sonrası küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken dolar ve euro kuru bu sebeple bir önceki güne göre yeni güne yükselişle başladı. Son durumu merak edenlerde  Dolar kuru bugün ne kadar? Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. İşte 15 Haziran 2021 Salı gününde serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları ve dolar - euro paritesi... 

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Türkiye, mayıs ayı bütçe dengesi

15.30 ABD, mayıs ayı ÜFE ve perakende satışlar

15.30 ABD, haziran ayı New York Fed imalat endeksi

16.15 ABD, mayıs ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

SERBEST PİYASADA DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 15 HAZİRAN 2021 SALI ?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 15 Haziran 2021 Salı gününde açılışta 8,4720 TL'den alınıyor, 8,4740 'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 10,2800 TL'den alınıyor, 10,2820 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun cuma günkü kapanıştaki satış fiyatı 8,3980, euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,1830 TL olarak kayıtlara geçti.

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 Dolar ve euro düne göre yükseldi! Bugün dolar fiyatı ne kadar, kaç TL?  İşte 15 Haziran 2021 Salı döviz kurları

15 HAZİRAN 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

15 Haziran 2021 Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.05  itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ                SATIŞ

ABD Doları                     8,4479              8,4585

Avro                               10,2503            10,2630

Sterlin                            11,9317             11,9500

İsviçre Frangı                 9,4033               9,4214

Japon Yeni                     0,0770               0,0767

S. Arabistan Riyali          2,2539               2,2652

Norveç Kronu                 1,0149               1,0210

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Dolar ve euro düne göre yükseldi! Bugün dolar fiyatı ne kadar, kaç TL?  İşte 15 Haziran 2021 Salı döviz kurları

DOLAR VE EURO PARİTESİ

Dolar ve euro düne göre yükseldi! Bugün dolar fiyatı ne kadar, kaç TL?  İşte 15 Haziran 2021 Salı döviz kurlarıDolar ve euro düne göre yükseldi! Bugün dolar fiyatı ne kadar, kaç TL?  İşte 15 Haziran 2021 Salı döviz kurları

Tayfun Altuntaş
Editör
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