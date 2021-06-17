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  3. Dolar ve euro FED'in faiz kararıyla yükseldi! Dolar kuru ne kadar oldu? ( 17 Haziran 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları)

Dolar ve euro FED'in faiz kararıyla yükseldi! Dolar kuru ne kadar oldu? ( 17 Haziran 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları)

FED'in faiz kararı sonrası dolar ve euro kurunda yaşanan yükseliş sonrası piyasalardaki son durum merak konusu oldu. Peki Dolar kuru ne kadar oldu? Euro ne kadar? İşte 17 Haziran 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları...

ABD Merkez Bankası Fed'in merakla beklenen faiz kararı sonrası dolar kuru 17 Haziran 2021 Perşembe gününe bir önceki güne göre yükselişle başladı. Piyasalarda karar sonrası negatif bir seyir hakim olurken gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Haziran ayı Para Politikaları Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararına çevrildi. Bu kapsamda döviz kurlarındaki son durumu merak edenler "Dolar kuru ne kadar oldu? Euro ne kadar?"  sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte 17 Haziran 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları...

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, haziran ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

SERBEST PİYASA DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? EURO NE KADAR? 

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 17 Haziran 2021 Perşembe gününde açılışta 8,6040 TL'den alınıyor, 8,6060 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,3470 TL'den alınıyor, 10,3490 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun cuma günkü kapanıştaki satış fiyatı 8,5370, euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,3460 TL olarak kayıtlara geçti.

 

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 Dolar ve euro FED'in faiz kararıyla yükseldi! Dolar kuru ne kadar oldu? ( 17 Haziran 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları)

17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

17 Haziran 2021 Perşembe gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.21  itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ                SATIŞ

ABD Doları                     8,6164               8,6256

Avro                               10,3383             10,3566

Sterlin                            12,0699             12,0905

İsviçre Frangı                 9,4864               9,5061

Japon Yeni                     0,0785               0,0775

S. Arabistan Riyali         2,2893               2,3007

Norveç Kronu                1,0129               1,0190

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Dolar ve euro FED'in faiz kararıyla yükseldi! Dolar kuru ne kadar oldu? ( 17 Haziran 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları)

DOLAR VE EURO PARİTESİ

Dolar ve euro FED'in faiz kararıyla yükseldi! Dolar kuru ne kadar oldu? ( 17 Haziran 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları)Dolar ve euro FED'in faiz kararıyla yükseldi! Dolar kuru ne kadar oldu? ( 17 Haziran 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları)

Tayfun Altuntaş
Editör
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