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  3. Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı ! İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı ! İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Son dakika: 31 Mayıs 2021 Pazartesi gününde dolar ve euro kuru haftaya yükselişle başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Vatandaşların yatırım araçları arasında yer alan döviz kurlarının  serbest piyasadaki son durum her gün yaşanan dalgalanmalar nedeniyle merak ediliyor. Dolar ve euro kuru haftanın ilk gününe yükselişe başladı. Peki Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? İşte piyasalarda takip edilecek veriler ve 31 Mayıs 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları... 

Piyasalarda takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 1. çeyrek GSYH

15.00 Almanya, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi

SERBEST PİYASADA DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 31 Mayıs 2021 Pazartesi gününde açılışta 8,5720 TL'den alınıyor, 8,5740' dan ise satılıyor. Euro kuru ise 10,4580 TL'den alınıyor, 10,4600 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun önceki kapanıştaki satış fiyatı 8,5650 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 10,4340 TL olarak kayıtlara geçti.

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31 MAYIS 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

31 Mayıs 2021 Pazartesi gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 11.20 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ             SATIŞ

ABD Doları                     8,5432            8,5450

Avro                               10,4149          10,4239

Sterlin                            12,1116           12,1240

İsviçre Frangı                 9,4934            9,5085

Japon Yeni                      0,0780           0,0777

S. Arabistan Riyali          2,2765            2,2879

Norveç Kronu                 1,0202            1,0264

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Tayfun Altuntaş
Editör
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