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  3. Dolar ve euro ibre çevirdi, yeni güne düşüşle başladı! Bugün dolar- euro kuru ne kadar oldu? 7 Temmuz 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro ibre çevirdi, yeni güne düşüşle başladı! Bugün dolar- euro kuru ne kadar oldu? 7 Temmuz 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü günü olan 7 Temmuz 2021 Çarşamba gününe bir önceki güne göre düşüşle başlarken vatandaşlar son durumu merak ediyorlar. Bugün dolar- euro kuru ne kadar oldu? 7 Temmuz 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Döviz kurlarında yaşanan son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle kurdaki artış ve azalış eğilimleri 7 Temmuz 2021 Çarşamba gününde çokça araştırılıyor. Analistler bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Fed toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de açık iş sayısı verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 İngiltere, haziran ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, mayıs ayı JOLTS açık iş sayısı

17.30 Türkiye, haziran ayı Hazine nakit dengesi

21.00 ABD, Fed'İn toplantı tutanakları

SERBEST PİYASADA BUGÜN DOLAR - EURO  FİYATI NE KADAR 7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 7 Temmuz 2021 Çarşamba gününde açılışta 8,6800 TL'den alınıyor, 8,6820  TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,2740 TL'den alınıyor, 10,2760 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,6680 , euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,2640 TL olarak kayıtlara geçti.

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 Dolar ve euro kuru kritik seviyede takılı kaldı! Serbest piyasada bugün dolar - euro  fiyatı ne kadar? 6 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz fiyatları

7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

7 Temmuz 2021 Çarşamba gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını aşağıdan görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.42 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ                SATIŞ

ABD Doları                    8,6772                8,6796

Avro                              10,2521              10,2614

Sterlin                           11,9717              11,9823

İsviçre Frangı                9,4014               9,4139

Japon Yeni                    0,0787               0,0782

S. Arabistan Riyali        2,3056                2,3171

Norveç Kronu               0,9945               1,0004

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Dolar ve euro kuru kritik seviyede takılı kaldı! Serbest piyasada bugün dolar - euro  fiyatı ne kadar? 6 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz fiyatları

Tayfun Altuntaş
Editör
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