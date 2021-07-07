Dolar ve euro ibre çevirdi, yeni güne düşüşle başladı! Bugün dolar- euro kuru ne kadar oldu? 7 Temmuz 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü günü olan 7 Temmuz 2021 Çarşamba gününe bir önceki güne göre düşüşle başlarken vatandaşlar son durumu merak ediyorlar. Bugün dolar- euro kuru ne kadar oldu? 7 Temmuz 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

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Döviz kurlarında yaşanan son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle kurdaki artış ve azalış eğilimleri 7 Temmuz 2021 Çarşamba gününde çokça araştırılıyor. Analistler bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Fed toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de açık iş sayısı verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 10.30 İngiltere, haziran ayı konut fiyat endeksi 17.00 ABD, mayıs ayı JOLTS açık iş sayısı 17.30 Türkiye, haziran ayı Hazine nakit dengesi 21.00 ABD, Fed'İn toplantı tutanakları SERBEST PİYASADA BUGÜN DOLAR - EURO FİYATI NE KADAR 7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA? Dolar kuru serbest piyasada açılışta 7 Temmuz 2021 Çarşamba gününde açılışta 8,6800 TL'den alınıyor, 8,6820 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,2740 TL'den alınıyor, 10,2760 TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,6680 , euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,2640 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI 7 Temmuz 2021 Çarşamba gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını aşağıdan görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.42 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,6772 8,6796 Avro 10,2521 10,2614 Sterlin 11,9717 11,9823 İsviçre Frangı 9,4014 9,4139 Japon Yeni 0,0787 0,0782 S. Arabistan Riyali 2,3056 2,3171 Norveç Kronu 0,9945 1,0004 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör