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  3. Dolar ve euro kaç TL? 12 Şubat 2021 kapalı çarşı güncel döviz kurları

Dolar ve euro kaç TL? 12 Şubat 2021 kapalı çarşı güncel döviz kurları

Dolar kuru haftanın son iş gününde 7,03 TL seviyelerinde, euro kuru ise 8,53 TL'den işlem görüyor. İngiliz sterlini de güne düşüşle  9,7151 TL'den başladı. Son durum hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar da Dolar ve euro kaç TL? 12 Şubat 2021 kapalı çarşı güncel döviz kurları konularını araştırıyor.

Son günlerde yatay seviyede seyreden anlık düşüş ve yükselişlerin yaşandığı döviz fiyatlarında son durum vatandaşlar ve yatırımcıların odağında yer alıyor.

DOLAR KAÇ TL? KAÇ PARA OLDU? BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre  0,22 oranında  değişim gösterdi. Saat 09.15 itibariyle bir dolar 7,0367'den alınıyor, 7,0385 TL'den ise satılıyor.

Dolar ve euro kaç TL? 12 Şubat 2021 kapalı çarşı güncel döviz kurları

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 0,22 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 8,5343, satış kuru ise 8,5415 TL’dir.

Dolar ve euro kaç TL? 12 Şubat 2021 kapalı çarşı güncel döviz kurları

12 ŞUBAT 2021 KAPALI ÇARŞI GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 

                             ALIŞ         SATIŞ

ABD Doları      7,0302      7,0380

Avro                 8,5268     8,5337

Sterlin             9,7012     9,7151

İsviçre Frangı  7,8955    7,9067

DOLAR VE EURO KAÇ TL? 12 ŞUBAT 2021 CUMA

Dolar kuru bugün açılışta 7,0340 liradan alınıyor, 7,0360 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0220 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

Vatandaşların da aklı karıştı! Dolar ve euro kuru düşüşe geçti!

Piyasaların açılışında euro 8,5310 liradan alınıyor, satış fiyatı ise 8,5330 lira olarak belirlendi. Dünkü günü kapanışta euronun satış fiyatı 8,5370 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

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Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

12 Şubat 2021 Cuma günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

Dolar ve euro kaç TL? 12 Şubat 2021 kapalı çarşı güncel döviz kurları

12 Şubat 2021 Cuma günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

Dolar ve euro kaç TL? 12 Şubat 2021 kapalı çarşı güncel döviz kurları

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Analistler, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550-1.570 bandının halen kritik direnç bölgesi konumunda olduğunu dile getiren analistler, 1.525 ve 1.505 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği anketlere katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2020'de 3 milyar 600 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artmasını öngörüyor.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

3 Kasım Salı Dolar kuru ne kadar oldu bugün? Euro kuru ne kadar bugün?

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.
Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

3 Kasım Salı Dolar kuru ne kadar oldu bugün? Euro kuru ne kadar bugün?

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor.  Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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