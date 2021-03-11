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Dolar ve euro kaç TL oldu? 11 Mart Perşembe güncel döviz kurları

Dolar ve euro kuru düne göre yeni göre düşüşle başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler Dolar ve euro kaç TL oldu? sorusunun yanı sıra 11 Mart Perşembe güncel döviz kurları başlığıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

Dolar ve euro kurundaki son günlerde yaşanan yükselişler yerini bugün düşüşe bıraktı. Son durum da bu konuda yatırım yapan veya piyasaları takip edenler tarafından merak konusu oldu.

DOLAR VE EURO KAÇ TL OLDU?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta  7,5000  TL'den alınıyor, 7,5020'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 8,9570 TL'den alınıyor, 8,9590 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü  kapanıştaki satış fiyatı, 7,5131 lira oldu. Öte yandan dolar kuru dün en düşük 7,4373 TL seviyelerine indi, en yüksek ise 7,5217 seviyesine çıktı. 

Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 8,9609 TL olarak kayıtlara geçti. Ayrıca euro dün 8,88 TL ile günün en düşük değerini gördü, 8,974 TL ile günün en yüksek değerine ulaşmıştı.

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11 MART 2021 PERŞEMBE GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

11 Mart Perşembe gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 11.20   itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                        ALIŞ         SATIŞ

ABD Doları  7,4456     7,4492

Avro             8,8985    8,9055

Sterlin         10,3911  10,4012

İsviçre Frangı 8,0181  8,0361

Japon Yeni   0,0687    0,0686

S. Arabistan Riyali 1,9794   1,9893

Norveç Kronu  0,8824   0,8877

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI

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Tayfun Altuntaş
Editör
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