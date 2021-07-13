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  3. Dolar ve euro kritik seviyede takılı kaldı! Serbest piyasada dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL? 13 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro kritik seviyede takılı kaldı! Serbest piyasada dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL? 13 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

13 Temmuz 2021 Salı gününe dolar ve euro kuru düşüşle başladı. Dolar 8,60 TL, euro kuru ise 10,20 TL'nin hemen üzerinde seyrediyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler Serbest piyasada dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte 13 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Piyasalar yurt içinde bugün  Türkiye, mayıs ayı sanayi üretimi ve perakende satışlar ve Türkiye, mayıs ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerini takip edecek. Bunların yanında döviz kurundaki ivmeyi  ABD, haziran ayı enflasyon verisi belirleyecek. Piyasalar bu kapsamda Türkiye saati ile saat 15.00'de açıklanacak olan verilere odaklandı. Peki  Serbest piyasada dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL? 13 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

SERBEST PİYASADA DOLAR - EURO KURU NE KADAR, KAÇ TL 13 TEMMUZ 2021 SALI ?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 12 Temmuz 2021 Salı gününde açılışta 8,6350 TL'den alınıyor, 8,6370 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise  10,2470 TL'den alınıyor, 10,2490 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,6340, euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,2430 TL olarak kayıtlara geçti.

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 Dolar ve euro kritik seviyede takılı kaldı! Serbest piyasada dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL? 13 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

13 TEMMUZ 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

13 Temmuz 2021 Salı gününe döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.02 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ                SATIŞ

ABD Doları                     8,6218                8,6264

Avro                              10,2387              10,2457

Sterlin                           11,9821              11,9946

İsviçre Frangı                9,4227                9,4280

Japon Yeni                    0,0783                0,0781

S. Arabistan Riyali        2,2922                2,3037

Norveç Kronu               0,9881                0,9940

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Dolar ve euro kritik seviyede takılı kaldı! Serbest piyasada dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL? 13 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Tayfun Altuntaş
Editör
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