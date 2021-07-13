 Dolar ve euro kritik seviyede takılı kaldı! Serbest piyasada dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL? 13 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Piyasalar yurt içinde bugün Türkiye, mayıs ayı sanayi üretimi ve perakende satışlar ve Türkiye, mayıs ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerini takip edecek. Bunların yanında döviz kurundaki ivmeyi ABD, haziran ayı enflasyon verisi belirleyecek. Piyasalar bu kapsamda Türkiye saati ile saat 15.00'de açıklanacak olan verilere odaklandı. Peki Serbest piyasada dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL? 13 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

SERBEST PİYASADA DOLAR - EURO KURU NE KADAR, KAÇ TL 13 TEMMUZ 2021 SALI ?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 12 Temmuz 2021 Salı gününde açılışta 8,6350 TL'den alınıyor, 8,6370 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,2470 TL'den alınıyor, 10,2490 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,6340, euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,2430 TL olarak kayıtlara geçti.

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13 TEMMUZ 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

13 Temmuz 2021 Salı gününe döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.02 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 8,6218 8,6264

Avro 10,2387 10,2457

Sterlin 11,9821 11,9946

İsviçre Frangı 9,4227 9,4280

Japon Yeni 0,0783 0,0781

S. Arabistan Riyali 2,2922 2,3037

Norveç Kronu 0,9881 0,9940

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)