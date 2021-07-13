Dolar ve euro kritik seviyede takılı kaldı! Serbest piyasada dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL? 13 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
13 Temmuz 2021 Salı gününe dolar ve euro kuru düşüşle başladı. Dolar 8,60 TL, euro kuru ise 10,20 TL'nin hemen üzerinde seyrediyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler Serbest piyasada dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte 13 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...
Piyasalar yurt içinde bugün Türkiye, mayıs ayı sanayi üretimi ve perakende satışlar ve Türkiye, mayıs ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerini takip edecek. Bunların yanında döviz kurundaki ivmeyi ABD, haziran ayı enflasyon verisi belirleyecek. Piyasalar bu kapsamda Türkiye saati ile saat 15.00'de açıklanacak olan verilere odaklandı. Peki Serbest piyasada dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL? 13 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...
SERBEST PİYASADA DOLAR - EURO KURU NE KADAR, KAÇ TL 13 TEMMUZ 2021 SALI ?
Dolar kuru serbest piyasada açılışta 12 Temmuz 2021 Salı gününde açılışta 8,6350 TL'den alınıyor, 8,6370 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,2470 TL'den alınıyor, 10,2490 TL'den satılıyor.
Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,6340, euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,2430 TL olarak kayıtlara geçti.
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13 TEMMUZ 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI
13 Temmuz 2021 Salı gününe döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.02 itibariyle aşağıdaki gibidir.
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 8,6218 8,6264
Avro 10,2387 10,2457
Sterlin 11,9821 11,9946
İsviçre Frangı 9,4227 9,4280
Japon Yeni 0,0783 0,0781
S. Arabistan Riyali 2,2922 2,3037
Norveç Kronu 0,9881 0,9940
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)