Dolar ve euro kuru bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL? İşte 12 Kasım 2020 Perşembe dolar ve euro kuru fiyatları...

Ekonominin başında yer alan Merkez Bankası başkanı ve Hazine ve Maliye bakanının görevden alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama merakla bekleniyordu. AK Parti Grup Toplantısında ekonomide yapılacaklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları piyasalara olumlu yansıdı. Dolar 8 TL'nin altına inerken, altın fiyatlarında da düşüş yaşandı. Bu kapsamda dolar ve euro kurundaki son durumu merak edenler Dolar ve euro kuru bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL? sorularının yanıtını merak ediyor. İşte 12 Kasım 2020 Perşembe dolar ve euro kuru fiyatları...

BİR DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde yüzde 0,89 oranında değişim gösterdi. Saat 09.08 itibariyle bir dolar 7,8608 TL'de alınıyor, 7,8708 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 0,83 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9.2524 TL, satış kuru ise 9,2635 TL’dir.

12 KASIM PERŞEMBE DOLAR KURU NE KADAR OLDU BUGÜN?

Dolar kuru bugün açılışta 7,8370 liradan alınıyor, 7,8390 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8720 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

12 KASIM PERŞEMBE EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Piyasaların açılışında avro 9,2330 liradan alınıyor, avronun satış fiyatı ise 9,2350 lira olarak belirlendi. Dünkü günü kapanışta euronun satış fiyatı 9,2510 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

12 Kasım Perşembe günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

12 Kasım Perşembe günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARDA OLUMLU SEYİR HAKİM

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamaları sonrası döviz kurları ve buna bağlı olarak altın fiyatlarındaki sert düşüşün rüzgarını arkasına alan BIST 100 endeksi, banka hisseleri öncülüğünde tarihi zirvesi olan 1.284,62 puanı gördü ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,91 değer kazancıyla 1.279,22 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün yüzde 4,43 değer kaybederek 7,7966'ya gerileyen dolar/TL ise bugün bankalar arası piyasanın açılışında 7,8310 seviyesinde işlem görüyor.

İşlem hacmi rekorları ise BIST 100 endeksine dahil hisselerde 52,5 milyar lira ve tüm pay piyasasında 61,3 milyar liraya taşındı.

Analistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara talebin arttığını belirterek, uluslararası piyasada Türkiye'nin risk priminin (CDS) 450 seviyelerinden 400'e kadar gerilediğini bildirdi.

Dün yüzde 9'a yakın değer kazanan banka hisselerinin, uzun süre çok yüksek iskonto ile işlem görmesi nedeniyle pozitif seyrinin devam edebileceğini ifade eden analistler, buna bağlı olarak BIST 100 endeksinde yükseliş eğiliminin korunabileceğini vurguladı.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ECB Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de enflasyon, İngiltere'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 seviyesinin direnç, 1.220 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.