Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu 16 Aralık 2020 Çarşamba? Dolar kaç TL ?

Haftanın üçüncü gününe piyasalar yoğun veri gündemi ile başladı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" sunumu piyasaların odağında yer alacak. Ayrıca ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Powell'ın açıklamaları da piyasalar açısından belirleyici olacak. Bu kapsamda döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. Peki Dolar kaç TL? Dolar ve euro kuru bugün ne kadar 16 Aralık 2020 Çarşamba ? İşte güncel döviz kurları...

BİR DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde yüzde - 0,29 oranında değişim gösterdi. Saat 10.03 itibariyle bir dolar 7,8053 TL'de alınıyor, 7,8111 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde - 0,06 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9,5509 TL, satış kuru ise 9,5624 TL’dir.

DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR 16 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA ?

Dolar kuru bugün açılışta 7,8240 liradan alınıyor,7,8260 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8510 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

EURO FİYATI

Piyasaların açılışında avro 9,5220 liradan alınıyor, avronun satış fiyatı ise 9,5240 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,5350 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

16 Aralık Çarşamba günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

16 Aralık Çarşamba günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ PİYASALAR TARAFINDAN TAKİP EDİLECEK

Yurt içinde, dün rekorlara devam eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kazancıyla 1.395,40 puandan tamamladı. Endeks, gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.399,86 puana taşıdı. Dün yüzde 0,2 azalışla 7,8362'ye gerileyen dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8270 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında yapacağı sunumun, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Fed'in, yılın son toplantısında faizlerde ve varlık alımlarında bir değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, karar metni ve Powell'ın açıklamalarında, piyasaları destekleyici sözle yönlendirmelerin güçlenebileceğini kaydetti.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.