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  3. Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? 27 Mayıs 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? 27 Mayıs 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

27 Mayıs 2021 Perşembe gününde dolar ve euro kuru bir önceki güne göre yeni yükselişle başladı. Son durumu merak eden vatandaşlar da Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte 27 Mayıs 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Vatandaşların yatırım araçları arasında yer alan dolar ve euro kurunun serbest piyasadaki son durum her gün yaşanan dalgalanmalar nedeniyle merak ediliyor. Yoğun veri gündeminin olduğu 27 Mayıs 2021 Perşembe gününde dolar kuru bir önceki güne göre yükselişle güne başladı.  İşte 27 Mayıs 2021 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları... 

Piyasalarda takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, nisan ayı dayanıklı mal siparişleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, 1. çeyrek GSYH

17.00 ABD, nisan ayı bekleyen konut satışları

SERBEST PİYASADA DOLAR VE EURO KURU, EURO FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 27 Mayıs 2021 Perşembe gününde açılışta 8,4600 TL'den alınıyor, 8,4620' dan ise satılıyor. Euro kuru ise 10,3380 TL'den alınıyor, 10,3400 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun önceki kapanıştaki satış fiyatı 8,4350 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 10,3220 TL olarak kayıtlara geçti.

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27 MAYIS 2021 PERŞEMBE SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

27 Mayıs 2021 Perşembe gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.44 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ             SATIŞ

ABD Doları                     8,4527            8,4551

Avro                               10,3194          10,3317

Sterlin                            11,9371          11,9486

İsviçre Frangı                 9,4238            9,4366

Japon Yeni                     0,0777            0,0775

S. Arabistan Riyali          2,2463            2,2575

Norveç Kronu                1,0050            1,0110

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Tayfun Altuntaş
Editör
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