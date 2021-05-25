Dolar ve euro kuru güne nasıl başladı? İşte 25 Mayıs 2021 Salı güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları... Serbest piyasada dolar kuru 25 Mayıs 2021 Salı gününde dolar kuru bir önceki güne göre yeni güne düşüşle başlarken açılışta 8,4040 TL'den, euro kuru ise 10,2770 TL'den satılıyor. Peki Serbest piyasada güncel dolar kuru, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? İşte 25 Mayıs 2021 Salı güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları...

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Vatandaşların yatırım araçları arasında yer alan dolar ve euro kurunun serbest piyasadaki son durum her gün olduğu gibi yaşanan dalgalanmalar nedeniyle merak ediliyor. Bu kapsamda Serbest piyasada dolar kuru, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? sorusu internet arama motorlarında vatandaşlar tarafından çokça araştırılıyor. İşte 25 Mayıs 2021 Salı güncel döviz kuru fiyatları... Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 10.00 Türkiye, mayıs ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı 11.00 Almanya, Ifo iş dünyası endeksleri 16.00 ABD, mart ayı konut fiyat endeksi 17.00 ABD, mayıs ayı tüketici güven endeksi 17.00 ABD, nisan ayı yeni konut satışları 25 MAYIS 2021 SALI SERBEST PİYASADA DOLAR KURU, EURO FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? Dolar kuru serbest piyasada açılışta 25 Mayıs 2021 Salı gününde açılışta 8,4020 TL'den alınıyor, 8,4040' dan ise satılıyor. Euro kuru ise 10,2750 TL'den alınıyor, 10,2770 TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun önceki kapanıştaki satış fiyatı 8,3860 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 10,2490 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 25 MAYIS 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI 25 Mayıs 2021 Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.03 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,3865 8,3913 Avro 10,2554 10,2673 Sterlin 11,9041 11,9139 İsviçre Frangı 9,3676 9,3815 Japon Yeni 0,0777 0,0767 S. Arabistan Riyali 2,2336 2,2448 Norveç Kronu 1,0058 1,0118 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör salıeuro kuru