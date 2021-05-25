Boğaziçi Beton sahibi kimdir? | Boğaziçi Beton kimin? Sahibi kim? | Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim ZenginBoğaziçi Beton halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Boğaziçi Beton halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?25 Mayıs 2021 Salı Star TV Yayın Akışı | Yeni Nesil Ajan XXX 3 Star'da25 Mayıs 2021 Salı Show TV Yayın Akışı | Düğüm Salonu Show'daKutlu Adalı kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden, nasıl öldü? | Kutlu Adalı cinayeti tüm detaylarıTuba Büyüküstün gönlünü Erdinç Çatak'a kaptırdı!SON DAKİKA! Sedat Peker'in iddialarına bir yanıt da Bakan Muş'tan: O tarihlerde peynir ithal edilmedi!ÖSYM sınav görevli ücretleri 2021| LGS ve YKS sınav görevi ücretleri 2021Korkut Eken kimdir, nereli, kaç yaşında?Fenerbahçe yeni stoperini buldu: Steven Caulker ile prensip anlaşması tamam!
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. DÖVİZ
  3. Dolar ve euro kuru güne nasıl başladı? İşte 25 Mayıs 2021 Salı güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları...

Dolar ve euro kuru güne nasıl başladı? İşte 25 Mayıs 2021 Salı güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları...

Serbest piyasada dolar kuru 25 Mayıs 2021 Salı gününde dolar kuru bir önceki güne göre yeni güne düşüşle başlarken açılışta 8,4040 TL'den, euro kuru ise 10,2770 TL'den satılıyor. Peki  Serbest piyasada güncel dolar kuru, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? İşte 25 Mayıs 2021 Salı güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları...

Vatandaşların yatırım araçları arasında yer alan dolar ve euro kurunun serbest piyasadaki son durum her gün olduğu gibi yaşanan dalgalanmalar nedeniyle merak ediliyor. Bu kapsamda Serbest piyasada dolar kuru, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?  sorusu internet arama motorlarında vatandaşlar tarafından çokça araştırılıyor. İşte 25 Mayıs 2021 Salı güncel döviz kuru fiyatları... 

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

11.00 Almanya, Ifo iş dünyası endeksleri

16.00 ABD, mart ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, mayıs ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, nisan ayı yeni konut satışları

25 MAYIS 2021 SALI SERBEST PİYASADA DOLAR KURU, EURO FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 25 Mayıs 2021 Salı gününde açılışta 8,4020 TL'den alınıyor, 8,4040' dan ise satılıyor. Euro kuru ise 10,2750 TL'den alınıyor, 10,2770 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun önceki kapanıştaki satış fiyatı 8,3860 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 10,2490 TL olarak kayıtlara geçti.

CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

25 MAYIS 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

25 Mayıs 2021 Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.03 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ             SATIŞ

ABD Doları                     8,3865            8,3913

Avro                               10,2554          10,2673

Sterlin                            11,9041          11,9139

İsviçre Frangı                 9,3676            9,3815

Japon Yeni                     0,0777            0,0767

S. Arabistan Riyali          2,2336           2,2448

Norveç Kronu                 1,0058           1,0118

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT