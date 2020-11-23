Dolar ve euro ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL? 23 Kasım Pazartesi dolar ve euro fiyatları

Ekonomiye yönelik pozitif söylemlerle birlikte Merkez Bankasının Para Politikaları Kurulu toplantısından faiz artırma kararı çıkmıştı. 10.25'te sabit tutulan politika faizleri 475 baz puan artırılarak 15'e çıkarılmıştı. Bu karar dolar ve euro kurunda düşüş yaşanmasına neden olmuştu. Ancak yen, haftanın ilk gününde dolar ve euro kuru yükselişe geçti. Peki 23 Kasım Pazartesi dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? İşte 23 Kasım Pazartesi dolar ve euro fiyatları...

1 DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde yüzde 1,35 oranında değişim gösterdi. Saat 10.02 itibariyle bir dolar 7.7323 TL'de alınıyor, 7,7373 TL'den ise satılıyor.

1 EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 0,51 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9,1835 TL, satış kuru ise 9,1925 TL’dir.

23 KASIM PAZARTESİ DOLAR KURU NE KADAR OLDU BUGÜN?

Dolar kuru bugün açılışta 7,6500 liradan alınıyor, 7,6520 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6350 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

23 KASIM PAZARTESİ EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Piyasaların açılışında avro 9,0840 liradan alınıyor, avronun satış fiyatı ise 9,0860 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,0680 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

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23 Kasım Pazartesi günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

23 Kasım Pazartesi günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

BORSA İSTANBUL POZİTİF AYRIŞTI

Yurt içinde, geçen hafta Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" vurgusu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 15'e yükselmesi ile hafta boyunca Türk lirası varlıkların pozitif ayrıştığı görüldü. BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.328,33 puana, kapanış rekorunu ise 1.323,95 puana taşırken, dolar/TL ise 7,5160'a kadar gerilemesi sonrası 7,65 seviyesinde dengelendi.

Cuma günü BIST 100 endeksi, bir önceki gün kapanışına göre yüzde 0,83 değer kazanırken, haftalık bazda ise yüzde 2,53 artarak yükselişini üst üste 3. haftaya taşıdı.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, hafta genelinde ise yarın Almanya'da, çarşamba ABD'de açıklanacak büyüme verileri ile çarşamba ABD, perşembe Avro Bölgesi'nde merkez bankalarının toplantı tutanaklarının öne çıktığını bildirdi.

Aşı iyimserliği ile Borsa İstanbul'da rekorların devam etmesinin beklenebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.