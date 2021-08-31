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  3. Dolar ve euro öyle bir düştü ki, kimse bu kadarını beklemiyordu! İşte 31 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro öyle bir düştü ki, kimse bu kadarını beklemiyordu! İşte 31 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Geçtiğimiz hafta yüzde 2 oranında değer kaybeden dolar kurunun yanı sıra euro kurunda yaşanan düşüş sürüyor. Bu kapsamda 31 Ağustos 2021 Pazartesi gününde serbest piyasalarda döviz kurlarındaki son durum da merak konusu oldu. Peki Serbest piyasada dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu? ( 31 Ağustos 2021 Pazartesi)

Döviz kurlarında yaşanan son gelişmeler vatandaşların ve yatırımcıların odağında yer alıyor. Yoğun veri gündeminin olduğu günde piyasalar  yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerin takip edecek. 

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı dış ticaret istatistikleri

10.55 Almanya, ağustos ayı işsizlik oranı

12.00 Avro bölgesi, ağustos ayı TÜFE

17.00 ABD, ağustos ayı tüketici güven endeksi

SERBEST PİYASADA DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (31 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ)

Serbest piyasada dolar kuru 31 Ağustos 2021 Pazartesi gününde serbest piyasada açılışta 8,3700 TL'den alınıyor, 8,3720 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise  9,9070 TL'den alınıyor, 9,9090 TL'den satılıyor.

Öte yandan 28 Ağustos Cuma günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 8,3660 TL , euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 9,8710 TL olarak kayıtlara geçti.

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 Dolar ve euro öyle bir düştü ki, kimse bu kadarını beklemiyordu! İşte 31 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

31 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

31 Ağustos 2021 Pazartesi gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.42 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

     ALIŞ  SATIŞ
ABD Doları   8,31198,3136
Avro         9,83409,8395
Sterlin         11,4672 11,4751
İsviçre Frangı   9,07729,0825
Japon Yeni     0,0760 0,0755
S. Arabistan Riyali 2,2162 2,2273

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Dolar ve euro öyle bir düştü ki, kimse bu kadarını beklemiyordu! İşte 31 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Tayfun Altuntaş
Editör
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