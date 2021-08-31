Dolar ve euro öyle bir düştü ki, kimse bu kadarını beklemiyordu! İşte 31 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları Geçtiğimiz hafta yüzde 2 oranında değer kaybeden dolar kurunun yanı sıra euro kurunda yaşanan düşüş sürüyor. Bu kapsamda 31 Ağustos 2021 Pazartesi gününde serbest piyasalarda döviz kurlarındaki son durum da merak konusu oldu. Peki Serbest piyasada dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu? ( 31 Ağustos 2021 Pazartesi)

Döviz kurlarında yaşanan son gelişmeler vatandaşların ve yatırımcıların odağında yer alıyor. Yoğun veri gündeminin olduğu günde piyasalar yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerin takip edecek. Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 10.00 Türkiye, temmuz ayı dış ticaret istatistikleri 10.55 Almanya, ağustos ayı işsizlik oranı 12.00 Avro bölgesi, ağustos ayı TÜFE 17.00 ABD, ağustos ayı tüketici güven endeksi SERBEST PİYASADA DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (31 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ) Serbest piyasada dolar kuru 31 Ağustos 2021 Pazartesi gününde serbest piyasada açılışta 8,3700 TL'den alınıyor, 8,3720 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 9,9070 TL'den alınıyor, 9,9090 TL'den satılıyor. Öte yandan 28 Ağustos Cuma günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 8,3660 TL , euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 9,8710 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 31 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI 31 Ağustos 2021 Pazartesi gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.42 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,3119 8,3136 Avro 9,8340 9,8395 Sterlin 11,4672 11,4751 İsviçre Frangı 9,0772 9,0825 Japon Yeni 0,0760 0,0755 S. Arabistan Riyali 2,2162 2,2273 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör ekonomiserbest piyasa