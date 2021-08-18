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Dolar ve euro son günlerin en düşük seviyelerinde! İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü serbest piyasa dolar - euro fiyatları...

Döviz kurlarında son günlerde yaşanan düşüş sürüyor. Dolar kuru 8,40 TL seviyelerinde, euro kuru ise uzun zaman sonra 9, 80 TL seviyelerinde seyrediyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler 18 Ağustos 2021 Çarşamba dolar - euro kaç para? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

Döviz kurlarında dış piyasalarda yaşanan sakinlik nedeniyle düşüş yaşanırken 18 Ağustos 2021 Çarşamba gününde dolar ve euro kurundaki son durum merak ediliyor. Analistler,  yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve İngiltere'de enflasyon ile ABD'de konut başlangıcı verilerinin takip edileceğini aktardı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.340 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, temmuz ayı TÜFE

10.00 Türkiye, haziran ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı TÜFE

15.30 ABD, temmuz ayı konut başlangıçları

21.00 FOMC temmuz ayı toplantı tutanakları

BUGÜNKÜ DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA?  18 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ DOLAR KAÇ TL  ?

Dolar kuru 18 Ağustos 2021 Çarşamba gününde serbest piyasada açılışta 8,4250 TL'den alınıyor, 8,4270 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise  9,8820 TL'den alınıyor, 9,8840  TL'den satılıyor.

Öte yandan 17 Ağustos Salı günü dolar kurunun  kapanıştaki satış fiyatı  8,4310, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 9,8930 TL olarak kayıtlara geçti.

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 Dolar ve euro son günlerin en düşük seviyelerinde! İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü serbest piyasa dolar - euro fiyatları...

18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

18  Ağustos 2021 Çarşamba gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.12 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

     ALIŞ  SATIŞ
ABD Doları    8,4324 8,4374
Avro         9,8919  9,8977
Sterlin         11,5956  11,6059
İsviçre Frangı    9,2264 9,2328
Japon Yeni      0,0772 0,0769
S. Arabistan Riyali  2,2373 2,2486

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Dolar ve euro son günlerin en düşük seviyelerinde! İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü serbest piyasa dolar - euro fiyatları...

Tayfun Altuntaş
Editör
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