 Dolar ve euro son günlerin en düşük seviyelerinde! İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü serbest piyasa dolar - euro fiyatları...

Döviz kurlarında dış piyasalarda yaşanan sakinlik nedeniyle düşüş yaşanırken 18 Ağustos 2021 Çarşamba gününde dolar ve euro kurundaki son durum merak ediliyor. Analistler, yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve İngiltere'de enflasyon ile ABD'de konut başlangıcı verilerinin takip edileceğini aktardı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.340 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, temmuz ayı TÜFE

10.00 Türkiye, haziran ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı TÜFE

15.30 ABD, temmuz ayı konut başlangıçları

21.00 FOMC temmuz ayı toplantı tutanakları

BUGÜNKÜ DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA? 18 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ DOLAR KAÇ TL ?

Dolar kuru 18 Ağustos 2021 Çarşamba gününde serbest piyasada açılışta 8,4250 TL'den alınıyor, 8,4270 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 9,8820 TL'den alınıyor, 9,8840 TL'den satılıyor.

Öte yandan 17 Ağustos Salı günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 8,4310, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 9,8930 TL olarak kayıtlara geçti.

CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

18 Ağustos 2021 Çarşamba gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.12 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,4324 8,4374 Avro 9,8919 9,8977 Sterlin 11,5956 11,6059 İsviçre Frangı 9,2264 9,2328 Japon Yeni 0,0772 0,0769 S. Arabistan Riyali 2,2373 2,2486

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)