Dolar ve euro yükselmeye devam ediyor! Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? 1 Haziran 2021 Salı günü güncel döviz kuru fiyatları Son dakika ekonomi haberleri: Dolar ve euro kuru 1 Haziran 2021 Salı gününe yükselişle başladı. Piyasaların imalat verilerini kapsamda son durumu merak eden vatandaşlar tarafından Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? sorusuyla araştırılıyor. İşte 1 Haziran 2021 Salı günü güncel döviz kuru fiyatları...

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Vatandaşların yatırım araçları arasında yer alan döviz kurlarının serbest piyasadaki son durum yaşanan dalgalanmalar nedeniyle merak ediliyor. Yoğun veri gündeminde dolar ve euro kuru haftanın ikinci gününe yükselişe başladı. Peki Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? İşte piyasalarda takip edilecek veriler ve 1 Haziran 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları... Piyasalarda takip edilecek veriler şöyle: 10.00 Türkiye, mayıs ayı imalat sanayi PMI 10.55 Almanya, mayıs ayı imalat sanayi PMI 10.55 Almanya, mayıs ayı işsizlik oranı 11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı imalat sanayi PMI 11.30 İngiltere, mayıs ayı imalat sanayi PMI 12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi 16.45 ABD, mayıs ayı imalat sanayi PMI 17.00 ABD, ISM imalat sanayi PMI SERBEST PİYASADA DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? Dolar kuru serbest piyasada açılışta 1 Haziran 2021 Salı gününde açılışta 8,4980 TL'den alınıyor, 10,3920' dan ise satılıyor. Euro kuru ise 10,4580 TL'den alınıyor, 10,3940 TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun önceki kapanıştaki satış fiyatı 8,5020 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 10,3700 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 1 HAZİRAN 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI 1 Haziran 2021 Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 11.08 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,5115 8,5134 Avro 10,4181 10,4245 Sterlin 12,1060 12,1170 İsviçre Frangı 9,4795 9,4923 Japon Yeni 0,0782 0,0773 S. Arabistan Riyali 2,2578 2,2692 Norveç Kronu 1,0248 1,0310 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör euro kurupiyasa