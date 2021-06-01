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  3. Dolar ve euro yükselmeye devam ediyor! Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? 1 Haziran 2021 Salı günü güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro yükselmeye devam ediyor! Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? 1 Haziran 2021 Salı günü güncel döviz kuru fiyatları

Son dakika ekonomi haberleri: Dolar ve euro kuru 1 Haziran 2021 Salı gününe yükselişle başladı. Piyasaların imalat verilerini kapsamda son durumu merak eden vatandaşlar tarafından Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? sorusuyla araştırılıyor. İşte 1 Haziran 2021 Salı günü güncel döviz kuru fiyatları...

Vatandaşların yatırım araçları arasında yer alan döviz kurlarının serbest piyasadaki son durum yaşanan dalgalanmalar nedeniyle merak ediliyor. Yoğun veri gündeminde dolar ve euro kuru haftanın ikinci gününe yükselişe başladı. Peki Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? İşte piyasalarda takip edilecek veriler ve 1 Haziran  2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları... 

Piyasalarda takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, mayıs ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, mayıs ayı işsizlik oranı

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, mayıs ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.45 ABD, mayıs ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, ISM imalat sanayi PMI

SERBEST PİYASADA DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 1 Haziran 2021 Salı gününde açılışta 8,4980 TL'den alınıyor, 10,3920' dan ise satılıyor. Euro kuru ise 10,4580 TL'den alınıyor, 10,3940 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun önceki kapanıştaki satış fiyatı 8,5020 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 10,3700 TL olarak kayıtlara geçti.

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1 HAZİRAN 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

1 Haziran 2021 Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 11.08 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ               SATIŞ

ABD Doları                      8,5115             8,5134

Avro                               10,4181            10,4245

Sterlin                            12,1060            12,1170

İsviçre Frangı                 9,4795             9,4923

Japon Yeni                     0,0782             0,0773

S. Arabistan Riyali          2,2578            2,2692

Norveç Kronu                 1,0248            1,0310

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Tayfun Altuntaş
Editör
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