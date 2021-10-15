Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorin fiyatlarına gelen zammın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından araç sahiplerine bir kez daha kötü haber geldi. NTV'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre 16 Ekim Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litre fiyatına 41 kuruş zam gelecek.

BİR KISMI EŞEL MOBİL SİSTEMİ'NDEN KARŞILANACAK

Benzine gelen zammın bir kısmının Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılanacağı ifade edildi. Buna göre benzine Eşel Mobil Sistemi gereğinde benzin için 23 kuruşluk bir alan kalmıştı. Söz konusu zam oranı çıkıldığında benzine yansıyacak zam oranı 18 kuruş olarak hesaplanıyor.

MOTORİN ZAMMI FİYATLARA YANSIYACAK

Eşel Mobil Sistemi motorin fiyatlarındaki zammı ÖTV tutarından karşılamayacağı için söz konusu 41 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.