Dolar'ın yükselişi önlenemiyor! Yine rekor kırdı

Geçtiğimiz hafta 7,50 seviyesini aşarak rekor kıran ve yeni güne 7,57 seviyelerinde başlayan dolar kuru yükselişini sürdürüyor. Kur saat 14.04 itibariyle 7,60 TL seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırdı. Avro kuru da sabah saatlerinde 9 TL seviyesini gördükten sonra 8,96 seviyelerine geriledi.

PİYASALAR BU VERİLERİ İZLİYOR

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmalar ile Powell'ın yarından itibaren Senato'da gerçekleştireceği sunumların takip edileceğini bildiren analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.