Dolunay'da berrak rüyalar görülmesini sağlıyor! Kyanit taşı, duygusal ve fiziksel değişimi sağlıyor, negatif enerjileri emiyor
Dolunay'da berrak rüyalar görülmesini sağlıyor! Kyanit taşı, duygusal ve fiziksel değişimi sağlıyor, negatif enerjileri emiyor
Genellikle mavi ve parlak bi görünüme sahip olan, çakraları temizleyen, bedeni şifalandıran etkileri ile bilinen kyanit taşı, rüya temaslarında da önemli bir etkiye sahip olduğu için sıkça tercih edilen taşla arasında. Özellikle bu gece gerçekleşecek olan Dolunay'da kyanit taşını kullanmanın etkisi büyük olacak!