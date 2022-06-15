Dolunay'da berrak rüyalar görülmesini sağlıyor! Kyanit taşı, duygusal ve fiziksel değişimi sağlıyor, negatif enerjileri emiyor Genellikle mavi ve parlak bi görünüme sahip olan, çakraları temizleyen, bedeni şifalandıran etkileri ile bilinen kyanit taşı, rüya temaslarında da önemli bir etkiye sahip olduğu için sıkça tercih edilen taşla arasında. Özellikle bu gece gerçekleşecek olan Dolunay'da kyanit taşını kullanmanın etkisi büyük olacak!

1 9 Kyanit taşı; kemik kırılması, sinir ve dokuların aldığı hasar, beyinden dolayı meydana gelebilecek olan hasarların kullanımında etkilidir. Fiziksel sağlık üzerinde önemli etkileri olan kyanit taşı, kas rahatsızlıklarını, ateşi, tiroid, paratiroid, adrenal bezleri, boğazı ve beyni tedavi etmede etkilidir. Doğal bir ağrı kesici olan bu taş, kan basıncını düzenler, enfeksiyonları azaltmaya yardımcı olur.