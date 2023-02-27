Domantas Vaicekauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domantas Vaicekauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Domantas Vaicekauskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Domantas Vaicekauskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Domantas Vaicekauskas 27 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Domantas Vaičekauskas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Domantas Vaicekauskas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD yapmaktadır. Domantas Vaicekauskas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys takımına 1 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Domantas Vaicekauskas'nin FK Panevezys ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Domantas Vaicekauskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Domantas Vaicekauskas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Domantas Vaicekauskas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Domantas Vaicekauskas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Panevezys B

1 Haziran 2020 yılında Panevezys

Domantas Vaicekauskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Domantas Vaicekauskas şuan FK Panevezys takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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