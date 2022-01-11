Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray, teknik direktör arayışına girdi. Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte en güçlü adayın ise Domenec Torrent olduğu ifade ediliyor. Deneyimli çalıştırıcı ile uzun süredir görüşme halinde olan Galatasaray, anlaşma aşamasına geldi. Peki Domenec Torrent kimdir, nereli, kaç yaşında? Domenec Torrent hangi takımları çalıştırdı? İşte cevaplar...

DOMENEC TORRENT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

14 Tem 1962 tarihinde İspanya, Santa Coloma de Farners'de dünyaya gelen Domenec Torrent, futbol piyasasına Katalan ekipleri Unio Esportiva Olot ile Guixols'ta kısa süre futbol oynayarak giren Torrent, genç yaşta emekliliğe ayrıldı ve 27 yaşında futbolu bıraktı. Ardından antrenörlüğe geçiş yapan Torrent, birçok farklı takımda görev aldı.

DOMENEC TORRENT HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Eğitimlerini tamamlamasının ardından Palafrugell'de 6, Palamos ve Girona'da 1 yıl teknik direktörlük yapan Domenec Torrent, 2007 yılında Barcelona'nın yolunu tuttu. Katalan devinde Guardiola ile birlikte görev almaya başlayan Torrent, Guardiola'nın A takıma geçmesinin ardından teknik ekibinde yer aldı. Daha sonra Guardiola'nın Bayern Münih'in başına geçmesiyle birlikte Almanya'ya giden Torrent, burada başarılı bir 3 sezon geçirdi.

Son olarak Guardiola ile yolları Manchester City ile buluşan Domenec Torrent, burada 2016/2018 yılları arasında City'de Guardiola'nın yardımcılığını yapan Domenec Torrent sonrasında ise takımdan ayrıldı. Devamında New York City'nin başına geçen ve burada geçirdiği bir sezonun ardından şansını Flamengo'da deneyen deneyimli isim, 4 ay sonra görevden ayrıldı. 59 yaşındaki İspanyol teknik adam Kasım 2020'den beridir herhangi bir takımda görev almıyor..