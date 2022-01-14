Domenec Torrent Muslera'nın biletini kesti! "Senden anlayış bekliyoruz"

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan İspanyol teknik adam Domenec Torrent, radikal değişikliklere imza atmaya devam ediyor. Takımın yıldız isimlerinden olan Fernandol Muslera'nın sakatlığını takip eden Torrent, Arjantinli kalecinin sözleşmesini 6 aylığına feshederek yerine tecrübeli bir kaleci transferi planlıyor. Torrent, bu yönde Muslera'dan da anlayış bekliyor.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Yaşadığı ağır sakatlığın ardından takımını uzun süre yalnız bırakan Fernando Muslera, sahalara yaklaşık 2.5 ay sonra dönecek. Kalecilerde form tutmanın zor olduğunu ve Muslera'nın takıma katılsa bile etkili bir performans sergileyemeyeceğini ifade eden Torrent, Başkan Burak Elmas'tan kaleci transferi istedi. Deneyimli hoca, Muslera'nın sözleşmesinin de 6 aylığına feshedilmesi yönünde istekte bulundu.

"FORM TUTMASI KOLAY DEĞİL"

Muslera'ya güvenerek kaleci transferi yapmadan devam etmeleri halinde ligde sıkıntı yaşayabileceklerini ve bunun büyük bir risk olduğunu ifade eden Torrent, "yaşı ilerlemiş bir kalecinin form tutması da kolay değil" dedi. Bu kapsamda Fernando Muslera'dan anlayış bekleyen İspanyol teknik adam yeni kaleciye imza attırmaya çalışacak.

YABANCI KALECİ ARAYIŞI BAŞLADI

Teknik direktörden gelen bu talep doğrultusunda kaleci arayışlarına başladığı ifade edilen Başkan Burak Elmas'ın, yönetimle birlikte bazı yabancı kalecilerin kulüpleriyle temasa geçtiği öğrenildi. Fernando Muslera ile de görüşme yapacağı öğrenilen yönetimin " Senin kontratın 2024'te sona eriyor. Kulübümüz buna sadık kalacak ama ligin ikinci yarısını da riske etmek istemiyoruz. Bu konuda senden anlayış bekliyoruz" diyeceği aktarıldı.