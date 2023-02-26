Domingues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domingues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Domingues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Domingues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Domingues 13 Kasım 1983 tarihinde Maputo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Mozambik,Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Elias Pelembe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Domingues Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Domingues, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Domingues'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Domingues Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Domingues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Domingues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Domingues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Maputo

1 Temmuz 2007 yılında SuperSport Utd.

1 Temmuz 2009 yılında Sundowns

1 Temmuz 2015 yılında Bidvest Wits FC

15 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2021 yılında Polokwane City

1 Temmuz 2021 yılında Royal AM

Domingues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Domingues şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Domingues Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Estrela Vermelha, GD Maputo

Mozambik takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 97 maçta 16 gol atmıştır.

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