Dominik Zovkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Zovkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Zovkic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Zovkic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Zovkic 7 Eylül 2002 tarihinde Dubrovnik şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Zovkić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Zovkic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dominik Zovkic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Zovkic'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominik Zovkic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Zovkic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Zovkic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Zovkic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağu 2019 yılında Lokomotiva U19

31 Ağu 2020 yılında NK Sesvete U19

9 Ağu 2021 yılında Dugopolje U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Dugopolje

Dominik Zovkic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Zovkic şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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