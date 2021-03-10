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Dominika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Dominika'nın Bayrağı Nasıldır?

Dominika'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Dominika'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Dominika hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Dominika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Dominika'nın Bayrağı Nasıldır?

Dominika, resmî adıyla Dominika Milletler Topluluğu, Küçük Antiller'de devlet. Kuzeyinde Guadeloupe, güneyinde Martinik Adası bulunur.

Dominika'nın Başkenti?

“Roseau” şehri Dominika'nın başkentidir.

Dominika'nın Para Birimi Nedir?

“Doğu Karayip Doları” Dominika'nın para birimidir.

Dominika'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Dominika'nın telefon alan kodu : + 1

Dominika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Dominika'nın Bayrağı Nasıldır?

Dominika'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Dominika

Dominika'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Roseau

Dominika'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Dominica

Dominika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Dominika'nın Bayrağı Nasıldır?

Dominika'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Roseau

Dominika'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Dominika'nın Bayrağı Nasıldır?

Dominika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Dominika'nın Bayrağı Nasıldır?

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