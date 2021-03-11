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Dominika'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Dominika'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Dominika'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Dominika'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Dominika'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Dominika'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Dominika, resmî adıyla Dominika Milletler Topluluğu, Küçük Antiller'de devlet. Kuzeyinde Guadeloupe, güneyinde Martinik Adası bulunur.

Dominika'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Dominika, 71293 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 206. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0000092 olduğu görülmektedir.

Dominika'nın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Dominika'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Dominika'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Dominika'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Dominika'nın yüz ölçümü 751 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Dominika'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 751 km²

Dominika'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Dominika'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Dominika'nın Haritadaki Yeri / Konumu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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