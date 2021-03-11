Dominika'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Dominika'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Dominika, resmî adıyla Dominika Milletler Topluluğu, Küçük Antiller'de devlet. Kuzeyinde Guadeloupe, güneyinde Martinik Adası bulunur.

Dominika'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Dominika, 71293 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 206. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0000092 olduğu görülmektedir.

Dominika'nın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Dominika'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Dominika'nın yüz ölçümü 751 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Dominika'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 751 km²

Dominika'nın Haritadaki Yeri / Konumu