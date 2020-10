Domuz Gribinin Belirtileri Nelerdir? Domuz Gribi Nasıl Anlaşılır?

H1N1 virüsü, kuş gribi, domuz gribi ve insan gribine neden olan çok sayıda virüsün bir karışımıdır. Tipik soğuk algınlığı semptomlarında (yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, titreme ve titreme gibi) kendini gösterir. Domuz gribi başlangıçta sağlık açısından çok tehlikeli değildir. Virüsün hızlı yapısal değişikliklerinden dolayı hastalığın seyri hafif seyreder, ancak zaman geçtikçe daha tehlikeli hale gelir.

Domuz gribi, 7 ila 70 yaş arasındaki her yaştan insanı etkileyebilen ve tehlikeli olabilen bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalığa, daha önce kuş gribi ve insan gribi olarak bilinen bir karışım şeklinde ortaya çıkan pandemik influenza A (H1N1 virüsü olarak da bilinir) adı verilen bir virüs neden olur. Pandemi alarmı, 2009 yılında Meksika'da ilk kez bir insan olarak teşhis edildiğinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlandı ve daha sonra hızla dünyanın her yerine yayıldı ve bir salgın haline geldi.

Temelde bu hastalık neredeyse mevsimsel griple aynıdır Mevsimsel griple karşılaştırıldığında durumu daha ciddidir çünkü toplumun büyük bir kısmı daha önce virüse hiç bulaşmamıştır ve hastalığa karşı bağışıklığı yoktur.

Domuz Gribi Belirtileri Nelerdir?

H1N1 virüsünün neden olduğu domuz gribinin semptomları neredeyse mevsimsel griple aynıdır. Kişisel özelliklere göre farklı olsa da domuz enfeksiyonunun belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Ateş,

Boğaz ağrısı,

Öksürük,

Vücut ağrıları

Baş ağrısı,

Ateşin neden olduğu titreme, domuz gribinin en yaygın semptomlarından biridir.

Bunlara ek olarak bu semptomlara, nadir de olsa fiziksel yorgunluk ve bitkinlik, kusma ve ishal eşlik eder. Kronik hastalıkları veya zayıflamış vücut direnci olan insanlar, mevsimsel grip ve domuz gribinden daha ciddi şekilde etkilenir. Daha ciddi hastalıkları olan hastaların farklı sonuçları olabilir. Çeşitli organlarda iltihap görülebilir. En yaygın iltihaplı organ akciğerdir. Akciğer enfeksiyonu (bilimsel olarak zatürree olarak adlandırılır) hastalığa neden olabilir ve ölüme neden olabilir. Ayrıca astım H1N1 virüsü ile birlikte kullanıldığında ileri derecede solunum yetmezliğine ve hastalık ölümüne neden olabilir.

Domuz Gribi Nasıl Teşhis Edilir?

Uzman olmayanlar domuz gribini teşhis edemezler. Mevsimsel geçiş dönemindeki soğuk algınlığı ve griple neredeyse aynı olması, domuz gribi hastalığının teşhis edilmesini zorlaştırıyor. Yorgunluk ve fiziksel rahatsızlıktan başlayan hastalık süreci normal grip gibi ilerler. Birçok hastada ateşle geçmesi zor semptomlar yoksa, bir uzmana danışmaya gerek yoktur. Ancak her hastalık gibi her türlü grip ciddiye alınmalıdır. Hastalığın erken evrelerinde fiziksel rahatsızlık oluştuğunda bir uzmana danışmalısınız.

Hastalığın teşhisi PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) adı verilen bir yöntemle yapılsa da her laboratuvara uygulanması imkansızdır. Bu nedenle, daha basit bir yöntem, yani burun akıntısı veya burun akıntısını tespit etme yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Böylelikle hastalığın semptomları ortaya çıktıktan birkaç gün sonra eğer hasta mukus tabakasında bulunan H1N1 virüsü ile enfekte ise hastalığa domuz gribi teşhisi konulur. Test sonrası hastanın H1N1 virüsüne bağlı domuz gribi olduğu biliniyorsa uygun tedavi alınmalıdır.

Domuz gribi tedavi teknikleri nelerdir?

Domuz gribinden korunmanın en iyi yolu öncelikli olarak o hastalığa yakalanmaktan uzak durmaktır.

Domuz gribinden uzak durmak amacıyla uygulanması gereken çoğu teknik vardır.

Salgınların süregelen bulunduğu, bilhassa mevsim geçişlerinde kalabalık bölgelerden uzak durmak,

İş yerlerinde, evlerde ve okullarda en çok ortak kullanıma açık olan kapı kollarını, lavabo başlıklarını sık sık dezenfektanlar ile temizlemek,

Hastalığa yakalanmış şahıslarla yakın temastan uzak durmak, hem de olasıysa aynı ortamda bulunmamak,

Eğer hastalığa yakalanılmış ise hastalığın daha çok süregelenlaşmasını önlemek amacıyla maske kullanmak ve gerek görülürse sosyal hayattan uzaklaşmak,

Evde sarfedilen yatak örtüleri, yastık kılıfları, yorgan, çarşaf, havlu vb. şahsi eşyaların temizliğine ilgi etmek ve sık sık değiştirmek,

Elleri sık sık, özenle yıkamak,

Hastalığı meydana çıkaran H1N1 virüsü sıksık evrim geçirerek yapısı değişse de tavsiye edilen domuz gribi aşısı kullanmak, bu hastalıktan korunmanın en etkili teknikleridir.

Her ne kadar hastalıktan kaçınmanın detaylı yolları olsa da H1N1 virüsünün sıksık evrimleşmesi ve buna bağlı olarak sıksık genetiğinin değişmesi sebebiyle domuz gribi tedavisinin net bir çözümü yoktur. Mevsimsel gripte sarfedilen ilaçların birçoğu, domuz gribi tedavisi amacıyla de kullanılmaktadır. Mevsimsel gripte ve başka bütün hastalıklarda bulunduğu gibi domuz gribi tedavisi amacıyla kullanılacak domuz gribi ilaçları da netlikle hekim kontrolünde alınmalıdır. Yanlış alıncak ilaçlar bedenin direncini düşürebileceğinden ciddi problemlere yol açabilir. Doktor kontrolünde alıncak ilaçlar dahi hastalığın ortadan kalkmasını sağlayamaz. Alınacak ilaçlar, domuz gribi hastalığından ötürü meydana çıkan bilgilerin hafifleyerek, daha rahat bir hastalık geçirilmesini sağlar.

Vücudun günlük rutini dışında meydana çıkarttığı bulguları her vakit öneme alınız. Diğer bütün hastalıklarda bulunduğu gibi domuz gribinde de belirtiler, tedavinin erken başlaması amacıyla ipucu vazifiyeti görür. Bu amaçla kendinizde bu sendromların başladığını hissettiğiniz an çok gecikmeden bir ekspertize görünmeyi ihmal etmeyin.

DOMUZ GRİBİ ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

Domuz gribi dediğimizde orta çağda yaşanan ve bir çok bireyin ölümüne niçin olan hastalıklar aklımıza gelmesin. Tebii tedbirimizi de elden bırakmamak şartı ile şayet sağlıklıysak, derli toplu ve kuvvetli besleniyorsak, uzun süren bir hastalığımız yoksa ( astım, süreğen bronşit, geçirilmiş kanser hikayesi, diyabet, vs gibi ) o vakit korkmamıza lüzum yoktur. Çünkü birtakım durumlarda bu hastalığa yakalanan şahıs aynı grip olmuş gibi 1 hafta ortamında kuvvetli bedenleri yardımıyla bu hastalıktan kurtulur. H1N1 diye adlandırılan virüs ilk meydana çıktığında şimdilik bedenimiz bu virüse karşı bağışıklık geliştirmemişti ama 2009 yılından besi bu virüs belki milyonlarca şahsa bulaştı ve bu milyonlarca şahıs bu virüse karşı bağışıklık kazandı. Dolayısı ile bugünümüzde ama riskli olan şahıslarda bu virüs tehlikeli olabilmektedir.

Hatta birtakım enfeksiyon hastalıkları eksperleri şayet son 5 senede grip hastalığına yakalandıysanız bunun büyük çoğunluğunun altında domuz gribinin akrabaları olarak kabul edilen H1N1 aynısı virüslerin faktör bulunduğu grip hastalığıdır diyorlar.Tabi bütün bu söylenenlere karşın biz yine de tedbirimizi elden bırakmamız lüzumiyor.

DOMUZ GİRİBİ EN ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜR

Risk grubu, bilhassa 2 yaş altı çocuklar, 5 yaş altı çocuklar, hamileler, süreğen hastalığı olanlar, astım, KOAH, kalp hastalığı, diyabeti olanlar, bağışıklığı baskılanmış olanlar, REYE belirtisi niçiniyle 19 yaş altı kan sulandırıcı tedavisi alanlardır.

DOMUZ GİRİ OLDUĞUMUZ NASIL ANLAŞILIR

Domuz gribi tanısının bu hususta eksper olmayan şahıslar doğrulusunda koyulması pek olası değildir. Mevsimsel geçişlerde meydana çıkan soğuk algınlığı ve gripten pek farkı olmaması, domuz gribi hastalığı tanısını zorlaştıran bir etmendir. Yorgunluk ve beden kırgınlığı ile başlayan hastalık süreci normal grip gibi seyreder. Birçok hasta şayet düşürülmesi zor ateş bozukluğu yaşamıyorsa bir ekspertize başvurma ihtiyacı duymaz. Fakat her hastalık gibi gribin de her türlüsü öneme alınmalıdır. Hastalığın ilk evrelerinde, yani beden kırgınlığının başlamasıyla birlikte bir ekspertize başvurulmalıdır. Hastalığın teşhisi PCR (Polymerase Chain Reaction) denilen teknik ile konulsa da bunun her laboratuvarda uygulanması olası değildir. Bu amaçla daha basit bir teknik olan, burun akıntısı ya da geniz akıntısı sıvılarının alınarak test edilmesi tekniği süregelen olarak kullanılır. Bu teknikte hastalık bulgularınin meydana çıkmasından birkaç gün sonra, hastadan alınan mukoza tabakasında şayet H1N1 virüsü varsa, hastalık teşhisi domuz gribi olarak konulur. Yapılan testlerden sonra hastanın H1N1 virüsünün sebep bulunduğu domuz gribi hastalığına yakalandığı anlaşılırsa tedavide buna göre bir yol izlenir.