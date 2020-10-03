Donald Trump'ın sağlık durumu nasıl? Donald Trump koronavirüsü yendi mi?

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından eşi ve kendisinin koronavirüs olduğunu açıklayarak tedavi altına alındığını belirtmişti. Donald Trump’ın doktoru Sean Conley ise yaptığı basın toplantısındaki açıklamasında Trump'ın son durumuna ilişkin önemli bilgiler verdi.

ABD Başkanı Trump, Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanarak koronavirüse yakalandığının bilgisini verdi. Trump, kısa süre önce, danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı. Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donaldn Trump’ın doktoru Sean Conley, Trump’ın durumu hakkında yaptığı basın açıklamasında Conley, “Başkan’ın sağlığı iyiye gidiyor. En gelişmiş izleme ve ihtiyaç duyabileceği her türlü bakımı sağlamak için bir önlem olarak Başkan'ı Walter Reed'e götürmemizi tavsiye ettim” dedi.

TRUMP HAFİF BELİRTİLER GÖSTERİYOR

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın hafif belirtiler gösterdiğini ancak hala görevinin başında olduğunu açıkladı.



Meadows, Beyaz Saray'da basına yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalanan Trump ve eşi Melania Trump'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.



Trump çiftinin moralinin yerinde olduğunu belirten Meadows, "Trump hafif semptomlar gösteriyor. Ancak işinin başında. Bu sabah bana sorduğu ilk soru ekonominin durumu ve Kongrede yapılan teşvik paketi görüşmeleriydi. Sadece işinin başında olan değil, işinin başında kalacak bir başkanımız var" ifadesini kullandı.