Donatas Kazlauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donatas Kazlauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donatas Kazlauskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donatas Kazlauskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donatas Kazlauskas 31 Mart 1994 tarihinde Kretinga şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donatas Kazlauskas Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KVD Player Agency yapmaktadır. Donatas Kazlauskas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zalgiris Vilnius futbol takımında oynamaktadır. FK Zalgiris Vilnius takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Donatas Kazlauskas'nin FK Zalgiris Vilnius ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Donatas Kazlauskas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kazlik9/

Haberin Devamı

Donatas Kazlauskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donatas Kazlauskas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Donatas Kazlauskas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donatas Kazlauskas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2012 yılında Zalgiris

1 Temmuz 2012 yılında LFF Akademija

1 Ocak 2013 yılında Atlantas

6 Ocak 2015 yılında Lechia Gdansk

6 Ağustos 2015 yılında Olimpia Grudz.

31 Aralık 2015 yılında Lechia Gdansk

26 Ocak 2016 yılında Atlantas

31 Aralık 2016 yılında Lechia Gdansk

26 Şubat 2017 yılında Atlantas

1 Temmuz 2018 yılında Riteriai

25 Eylül 2020 yılında PFC Lviv

7 Temmuz 2021 yılında Ac. Clinceni

11 Ocak 2022 yılında Zalgiris

Donatas Kazlauskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donatas Kazlauskas şuan FK Zalgiris Vilnius takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Donatas Kazlauskas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya takımında 19 numaralı formasıyla 15 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 2 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 23 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 27 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.