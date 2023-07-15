Dönemin Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar, 15 Temmuz gecesini anlattı! "Sık ulan şerefsiz"

Arkasına yabancı devlet güçlerini alarak Türkiye'yi darbe kalkışmasıyla işgal etmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 15 Temmuz 2016 yılında kalkıştığı hain darbe girişiminin üzerinden yedi yıl geçti.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, o gece yaşadıklarını Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge'ye anlattı.

"SIK ULAN ŞEREFSİZ"

Akar, "O gece size silah çekilmişti. Nasıl bir ruh halidir bu? Emrinizdeki subay size silah çekiyor. O an ne hissettiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

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