Dönemin Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar, 15 Temmuz gecesini anlattı! "Sık ulan şerefsiz"

15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü hainlerin darbe kalkışmasında dönemin Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan ve hainler tarafından başına silah dayanarak rehin alınan Hulusi Akar o anları dair yaşananları anlattı.

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Dönemin Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar, 15 Temmuz gecesini anlattı! "Sık ulan şerefsiz"

Arkasına yabancı devlet güçlerini alarak Türkiye'yi darbe kalkışmasıyla işgal etmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 15 Temmuz 2016 yılında kalkıştığı hain darbe girişiminin üzerinden yedi yıl geçti.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, o gece yaşadıklarını Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge'ye anlattı.

"SIK ULAN ŞEREFSİZ"

Akar, "O gece size silah çekilmişti. Nasıl bir ruh halidir bu? Emrinizdeki subay size silah çekiyor. O an ne hissettiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Evet o gece unutamadığım olaylardan biri de alnıma silah dayanmasıydı. Silahı dayayan hain sürekli olarak “Oturun, sakin olun yoksa sıkarım” diye tehdit ediyordu. Daha o anda “Sık ulan sık şerefsiz” diye bağırdım."

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