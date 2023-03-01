Donervon Daniels kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donervon Daniels Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donervon Daniels adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donervon Daniels Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donervon Daniels 24 Kasım 1993 tarihinde Plymouth şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Montserrat,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Donervon Joseph Daniels şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donervon Daniels Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Donervon Daniels, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Donervon Daniels'nin FC Walsall ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Donervon Daniels Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/b_djd5/

Donervon Daniels Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donervon Daniels isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Donervon Daniels Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donervon Daniels futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında West Brom Res.

22 Kasım 2012 yılında Tranmere Rovers

31 Mayıs 2013 yılında West Brom U21

26 Kasım 2013 yılında FC Gillingham

3 Ocak 2014 yılında West Brom U21

1 Ağustos 2014 yılında Blackpool

2 Ocak 2015 yılında West Brom U21

27 Ocak 2015 yılında Aberdeen FC

31 Mayıs 2015 yılında West Brom U21

1 Temmuz 2015 yılında Wigan

31 Ağustos 2017 yılında AFC Rochdale

31 Ocak 2018 yılında Wigan

9 Ağustos 2018 yılında Blackpool

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2019 yılında Luton

3 Eylül 2019 yılında Doncaster Rov.

1 Ocak 2020 yılında Luton

27 Ağustos 2020 yılında Crewe Alexandra

24 Ocak 2022 yılında FC Walsall

Donervon Daniels Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donervon Daniels şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Donervon Daniels Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Montserrat takımında 2 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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