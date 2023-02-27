Dong Heon Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Heon Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dong Heon Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dong Heon Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dong Heon Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Heon Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dong Heon Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Heon Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dong Heon Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dong Heon Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dong Heon Kim 3 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김동헌 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dong Heon Kim Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TIM SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Dong Heon Kim'nin Incheon United ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dong Heon Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dong Heon Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Dong Heon Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dong Heon Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Incheon Utd U18

1 Ocak 2016 yılında Yong In Uni

4 Ocak 2019 yılında Incheon Utd.

Dong Heon Kim kimdir

Dong Heon Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dong Heon Kim şuan Incheon United takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yanggok Elementary School (2007-2009),
Incheon United U15 (2010-2012),
Incheon United U18 (2013-2015),
Yong In University (2016-2018)

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Dong Heon Kim nereli

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