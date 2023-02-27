Dong Hyen Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Hyen Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dong Hyen Yang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dong Hyen Yang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dong Hyen Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Hyen Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dong Hyen Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Hyen Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dong Hyen Yang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dong Hyen Yang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dong Hyen Yang 28 Mart 1986 tarihinde Gwangyang, Jeollanam şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 양동현 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dong Hyen Yang Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Dong Hyen Yang, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Dong Hyen Yang'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dong Hyen Yang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dong.hyen/

Dong Hyen Yang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dong Hyen Yang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dong Hyen Yang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dong Hyen Yang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2001 yılında Dongbuk HS

1 Ekim 2002 yılında Metz U17

17 Nisan 2003 yılında Dongbuk HS

18 Nisan 2003 yılında Vallad. Juv. A

1 Ocak 2005 yılında Ulsan Hyundai

1 Ocak 2009 yılında Busan I'Park

1 Ocak 2012 yılında Police FC

1 Eylül 2013 yılında Busan IPark

17 Temmuz 2014 yılında Ulsan Hyundai

1 Ocak 2016 yılında Pohang Steelers

6 Ocak 2018 yılında Cerezo Osaka

11 Mart 2019 yılında Avispa Fukuoka

3 Ocak 2020 yılında Seongnam FC

7 Ocak 2021 yılında Suwon FC

Dong Hyen Yang kimdir

Dong Hyen Yang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dong Hyen Yang şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dongbuk Middle School (1998-2000),
Dongbuk High School (2001-2002),
FC Metz (2002-2003),
Real Valladolid (2003-2004)

Dong Hyen Yang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dong Hyen Yang nereli

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