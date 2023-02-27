Dong Jun Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Jun Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dong Jun Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dong Jun Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dong Jun Lee 1 Şubat 1997 tarihinde Busan şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이동준 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dong Jun Lee Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Apertura Sports GmbH yapmaktadır. Dong Jun Lee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dong Jun Lee'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dong Jun Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dongjunlee11/

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Dong Jun Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dong Jun Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dong Jun Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dong Jun Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Busan IPark U18

1 Ocak 2015 yılında Soongsil Univ.

1 Ocak 2017 yılında Busan IPark

4 Şubat 2021 yılında Ulsan Hyundai

29 Ocak 2022 yılında Hertha Berlin

1 Ocak 2023 yılında Jeonbuk Hyundai

Dong Jun Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dong Jun Lee şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dong Jun Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hyorim Elementary School (효림초등학교, 2008),Busan IPark U15 (신라중학교, 2009-2011),Busan IPark U18 (개성고등학교, 2012-2014),Soongsil University (숭실대학교, 2015-2016)

Güney Kore takımında 9 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 5 gol atmıştır.

Güney Kore U18 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 11 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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