Dong Su Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Su Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dong Su Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dong Su Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dong Su Lee 3 Haziran 1994 tarihinde Daegu şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이동수 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dong Su Lee Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dong Su Lee'nin Incheon United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dong Su Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_dongso/

Dong Su Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dong Su Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dong Su Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dong Su Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Daejeon Cit. U18

1 Ocak 2013 yılında C. Kwandong Uni

1 Ocak 2016 yılında Daejeon Citizen

1 Ocak 2017 yılında Jeju United

16 Ocak 2020 yılında Sangju Sangmu

22 Haziran 2021 yılında Jeju United

6 Ocak 2022 yılında Incheon Utd.

Dong Su Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dong Su Lee şuan Incheon United takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Daegu Banyawol Elementary School (대구반야월초등학교, 2005-2006),Daeryun Middle School (대륜중학교, 2007-2009),Daejeon Citizen U18 (충남기계공업고등학교, 2010-2012)Catholic Kwandong University (관동대학교 / 가톨릭관동대학교, 2013-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.