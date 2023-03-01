Donovan Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donovan Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donovan Wilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donovan Wilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donovan Wilson 14 Mart 1997 tarihinde Yate şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Donovan Junior Wilson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donovan Wilson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Donovan Wilson'nin Sutton United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Donovan Wilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donovan Wilson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Donovan Wilson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donovan Wilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Kasım 2014 yılında Wolves U21

11 Ocak 2018 yılında Port Vale

31 Mayıs 2018 yılında Wolves U21

23 Ağustos 2018 yılında Jumilla

19 Ocak 2019 yılında Wolves U21

31 Ocak 2019 yılında Exeter City

31 Mayıs 2019 yılında Wolves U21

22 Temmuz 2019 yılında Burgos CF

31 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2020 yılında Macclesfield

12 Eylül 2020 yılında Bath City

3 Mart 2021 yılında Sutton Utd

31 Mayıs 2021 yılında Bath City

1 Temmuz 2021 yılında Sutton Utd

Donovan Wilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donovan Wilson şuan Sutton United takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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