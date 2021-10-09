Dorse ne demek, TDK'ya göre Dorse kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dorse ne demek? Dorse TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dorse kelimesi. Peki dorse ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dorse nedir, dorse kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Dorse kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Dorse kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

DORSE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dorse kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dorse kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre dorse kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kara taşıma araçlarındaki kasa

