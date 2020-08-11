Dört büyüklerin mali bilançoları açıklandı! En az zarar Trabzonspor'un
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor 31 Mayıs 2019/31 Mayıs 2020 dönemi bir sezonluk mali bilançolarını açıkladı.
KAP'a yapılan bildirimde dört büyüklerin hepsi zarar açıklarken, 477 milyon TL ile en fazla zararı açıklayan kulüp Beşiktaş oldu.
Dört büyükler arasında bu dönemde en zarar açıklayan kulüp Trabzonspor oldu. Trabzonspor kulübü önceki dönem olan 66 milyon TL zararı 36 milyon TL'ye düşürdü.
GALATASARAY'DA KAR VE ZARAR
Galatasaray kulübü geçtiğimiz 2019 döneminde 24 milyon TL kar açıklarken, 2020 döneminde ise 46 milyon zarar açıkladı.
FENERBAHÇE'DE ZARAR GERİLEDİ
Trabzonspor'dan sonra zararı düşüren diğer kulüplerden biri de Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertlilerin 31 Mayıs 2019 dönemi 205 milyon TL olan zararı 31 Mayıs 2020'de 154 milyon TL'ye geriledi.
KULÜPLERİN AÇIKLADIKLARI ZARAR
Beşiktaş: 477 milyon TL
Fenerbahçe: 154 milyon TL
Galatasaray: 46 milyon TL
Trabzonspor: 36 milyon TL