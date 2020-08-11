Kanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 12 Ağustos Çarşamba12:30 HADİ ipucu cevabı nedir? 11 Ağustos HADİ joker kodu nedir?İş insanı Hamdi Akın'ın gizli bilgileri ifşa edildiAtalanta - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?İçişleri Bakanlığından terör örgütü genelgesi! Vatandaşlar uyarıldıApple Watch kullanıcılarına müjde!Doya Doya Moda 11 Ağustos puan durumu | Günün birincisi kim oldu?TYP başvuruları ne zaman 2020 ve nasıl yapılır? İŞKUR TYP başvuru ekranıAkıllı telefon piyasasında büyük indirim!Beyoğlu'nda korkunç olay: Kardeşini tinerle yaktı
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Dört büyüklerin mali bilançoları açıklandı! En az zarar Trabzonspor'un

Dört büyüklerin mali bilançoları açıklandı! En az zarar Trabzonspor'un

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor 31 Mayıs 2019/31 Mayıs 2020 dönemi bir sezonluk mali bilançolarını açıkladı.

Dört büyüklerin mali bilançoları açıklandı! En az zarar Trabzonspor'un

KAP'a yapılan bildirimde dört büyüklerin hepsi zarar açıklarken, 477 milyon TL ile en fazla zararı açıklayan kulüp Beşiktaş oldu. 

Dört büyükler arasında bu dönemde en zarar açıklayan kulüp Trabzonspor oldu. Trabzonspor kulübü önceki dönem olan 66 milyon TL zararı 36 milyon TL'ye düşürdü. 

GALATASARAY'DA KAR VE ZARAR

Galatasaray kulübü geçtiğimiz 2019 döneminde 24 milyon TL kar açıklarken, 2020 döneminde ise 46 milyon zarar açıkladı. 

FENERBAHÇE'DE ZARAR GERİLEDİ

Trabzonspor'dan sonra zararı düşüren diğer kulüplerden biri de Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertlilerin 31 Mayıs 2019 dönemi 205 milyon TL olan zararı 31 Mayıs 2020'de 154 milyon TL'ye geriledi. 

KULÜPLERİN AÇIKLADIKLARI ZARAR

Beşiktaş: 477 milyon TL
Fenerbahçe: 154 milyon TL
Galatasaray: 46 milyon TL
Trabzonspor: 36 milyon TL
 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT