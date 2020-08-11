Dört büyüklerin mali bilançoları açıklandı! En az zarar Trabzonspor'un

KAP'a yapılan bildirimde dört büyüklerin hepsi zarar açıklarken, 477 milyon TL ile en fazla zararı açıklayan kulüp Beşiktaş oldu.

Dört büyükler arasında bu dönemde en zarar açıklayan kulüp Trabzonspor oldu. Trabzonspor kulübü önceki dönem olan 66 milyon TL zararı 36 milyon TL'ye düşürdü.

GALATASARAY'DA KAR VE ZARAR

Galatasaray kulübü geçtiğimiz 2019 döneminde 24 milyon TL kar açıklarken, 2020 döneminde ise 46 milyon zarar açıkladı.

FENERBAHÇE'DE ZARAR GERİLEDİ

Trabzonspor'dan sonra zararı düşüren diğer kulüplerden biri de Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertlilerin 31 Mayıs 2019 dönemi 205 milyon TL olan zararı 31 Mayıs 2020'de 154 milyon TL'ye geriledi.

KULÜPLERİN AÇIKLADIKLARI ZARAR

Beşiktaş: 477 milyon TL

Fenerbahçe: 154 milyon TL

Galatasaray: 46 milyon TL

Trabzonspor: 36 milyon TL

