Dorukhan Toköz Eintracht Frankfurt yolunda!

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar ile bir türlü beklenilen form düzeyine ulaşamayan Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın tekliflerine olumlu dönüş yapmayarak yurt dışına transfer olmak istediğini ifade etmişti. Görüşmeler yapan Dorukhan'ın Almanya ligi ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladığı ifade edildi.

Önümüzdeki günlerde Almanya'ya giderek 2 yıllık sözleşme imzalaması beklenen genç oyuncunun Eintracht Frankfurt takımından yıllık 1 milyon 700 bin Euro garanti ücret alacağı öne sürüldü.

ŞENOL GÜNEŞ ELEŞTİRMİŞTİ

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan Toköz'ün herhangi bir kulüple anlaşmadığı için tepki göstermişti.

Şenol Güneş, Dorukhan Toköz için "Dorukhan sen neden transfer yapmıyorsun kardeşim? Neden gitmiyorsun? Ya da anlaşıp takımında kalmıyorsun. Ne yaptığı belli değil. Niye transfer yapmazsın, kulübünden nasıl gitmezsin bir yere ya. 1 sene olmuş. Yine aradım onu, hala belli değil. 1 senesini kaybetti. Kafası hala transferde. Tüm oyuncuları transfere bağlamak değil ama para mı önemli, değerin mi. Sen şimdi formda olsaydın 5 misli paran olacaktı." ifadelerini kullanmıştı.