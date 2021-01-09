Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırdığı stajyer avukatı taciz etti!

İstanbul'da bir avukatlık bürosunda gönüllü staj yapan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Arzu Sena Topuz, stajyerlik yaptığı ofiste 38 yaşındaki avukat S.K. tarafından cinsel tacize uğradığını ileri sürdü.

23 Ekim'de yaşanan olayın ardından psikolojik tedavi almaya başlayan Arzu Sena Topuz sosyal medya hesabı Twitter’dan yaşadıklarını anlattı.

Ben Arzu Sena Topuz. Yanında gönüllü staj yaptığım avukat S. K. tarafından taciz edildim. Bu suçun mağduru bugün benim. Ancak yarın hiç kimse olmasın diye sesimi duyurmanıza ihtiyacım var.#UykularınKaçsın #ArzuİçinSusmuyoruz +++ — Arzu Topuz (@TopuzArzu) January 7, 2021

"SESİMİ DUYURMAYA İHTİYACIM VAR"

Paylaşımında, “Sesimi duyurmanıza ihtiyacım var” ifadesini kullanan Topuz, 23 Ekim günü ofiste kimsenin olmadığı bir sırada, avukat S.K.’nin cinsel saldırısına maruz kaldığını açıkladı.

Ofisten çıkar çıkmaz adliyeye gidip hukuki süreci başlattığını belirten Topuz, ofisteki kamera kayıtlarının incelenmesini istediklerini ancak, kameraların o gün bozuk olduğunun iddia edildiğini bildirdi.

Arzu Sena Topuz’un sosyal medyadan yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

“Ben Arzu Sena Topuz. Yanında gönüllü staj yaptığım avukat S. K. tarafından taciz edildim. Bu suçun mağduru bugün benim. Ancak yarın hiç kimse olmasın diye sesimi duyurmanıza ihtiyacım var. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Pandemi dönemini değerlendirmek için Ekim ayında staj yapmaya başladım. 23 Ekim günü patronum ofisteki stajyerleri adliyeye, sekreteri de para çekmeye gönderdi. Ofiste kimse yokken UYAP’tan dosya inceleme bahanesiyle beni odasına çağırıp bilgisayarını kullanmamı istedi. Öncelikle oturur halde dizini bacağıma yasladı, sonra ayağa kalkıp bilgisayarın kontrolünü alma bahanesiyle bana arkadan iyice yaklaştı. Elini belime atıp, erekte bir halde bana arkadan yaslandı. Omuzlarımı tutup öpmeye çalıştığı sırada kurtulup hızla odasından çıktım. Ben eşyalarımı toplarken, asansörün kapısının önünde ve sonra da asansörün kapısını tutmak suretiyle gitmemi engelleyip açıklama yapmaya çalıştı. Ofisten çıktığım gibi adliyeye gidip hukuki süreci başlattım. Ofisteki kamera kayıtlarının incelenmesini istedik ancak bir gün önce sorunsuz çalıştığına dair kanıtları dosyaya sunduğumuz kameraların o gün bozuk olduğu iddia edildi. Hiçbir etik değer yargısı olmayan bu kişi avukatlık sıfatını haiz olamamalıdır. En ağır cezayı almalı ve toplum bu gibi kişilerden arındırılmalıdır. Günbegün verdiğim kiloların ve sıçrayarak uyandığım uykuların hesabının sorulmasını istiyorum! Delillerin süratle toplanmasını ve davanın bir an evvel açılmasını istiyorum! Sürecin adil bir şekilde yürütülmesini istiyorum! Kamuoyu vicdanına ve sesine ihtiyacım var! Sesimi duyurmaya ihtiyacım var!”