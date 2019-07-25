Douglas Beşiktaş transferi | Douglas kimdir? Douglas nereli?

Beşiktaş transfer haberleri taraftarlar tarafından dört gözle beklenirken sonunda bir transfer haberi daha geldi. Peki Douglas kimdir? Douglas Beşiktaş transferi hakkında her şey...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yeni sezon öncesinde bir transferde daha sona geldi. Tyler Boyd'u transfer eden Beşiktaş, sağ bek Douglas ile de anlaşmaya vardı.

DOUGLAS BEŞİKTAŞ TRANSFERİ

TRT Spor'un son dakika haberine göre, Beşiktaşlı yöneticiler, geçen sezon Sivasspor'da kiralık olrak forma giyen, Barcelona ile sözleşmesi biten 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu arada siyah-beyazlıların, Douglas'a yıllık 800 bin euro maaş vereceği belirtildi.

Öte yandan Beşiktaş ile anlaşmaya varan Douglas'ın cuma günü İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra cumartesi günü siyah-beyazlı takımın Avusturya kampına katılacağı belirtildi.

"SÜPER LİG'İN EN İYİLERİNDEN"

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi Douglas transferi ile ilgili TRT Spor'a konuştu. Naibi, ''Douglas'ı Türk futbolseverler yakından tanıyor. Geçen sezonki verilerine bakıldığında pozisyonunda Süper Lig'in en değerli oyuncularından biri.'' dedi.

"3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIK"

Douglas'ın Barcelona ile kontratının sona erdiğini hatırlatan Naibi ''3 yıllık sözleşme imzaladık. İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçicek, bir problem çıkmadığı takdirde transferi resmileştireceğiz. Avusturya kampımıza sağlık kontrolünün ardından Cumartesi günü katılmasını planlıyoruz. Kulübümüze önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu transferde olduğu gibi belirlediğimiz bütçe sınırları içinde hareket ederek eksik olduğumuz pozisyonlara transfer yapacağız.'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Douglas'ı transfer etti

Beşiktaş geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen Brezilyalı Douglas'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezona Abdullah Avcı yönetiminde başlayan Beşiktaş bir transfer daha gerçekleştirdi.

Siyah beyazlı ekip geçen sezon Sivasspor'da kiralık oynayan, Barcelona ile sözleşmesi biten sağ bek Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncu yıllık 800 bin euro kazanacak..

Brezilyalı Douglas İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Bir sorun çıkmazsa cumartesi günü Avusturya kampına katılacak.

Beşiktaş, Sivasspor’un geçen sezon Barcelona’dan kiraladığı Brezilyalı sağ bek Douglas’ı kadrosuna kattı. Barcelona ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödenmeyecek.

Yarın İstanbul'a gelecek olan Douglas, sağlık kontrollerinin ardından Avusturya kampına katılacak. Douglas, Beşiktaş'tan yıllık 800 bin euro kazanacak.

Geçen sezon Sivasspor formasını 32 maçta terleten Brezilyalı sağ bek, 3 gol atarken 7 de asist yaptı.

DOUGLAS KİMDİR?

Beşiktaş transfer haberleri taraftarlar tarafından dört gözle beklenirken sonunda bir transfer haberi daha geldi. Peki Douglas kimdir? Douglas Beşiktaş transferi hakkında her şey...

Douglas Pereira dos Santos, (d. 6 Ağustos 1990; Monte Alegre de Goiás, Brezilya), Süper Lig takımlarından Sivasspor'da forma giyen savunma oyuncusu.

Douglas nereli?

Douglas Pereira dos Santos, Ağustos 1990 yılında dünyaya gelen savunma oyuncusudur. 1.71 boyundaki Douglas geçtiğimiz sezon Barcelona’dan kiralık olarak Sivasspor’a transfer olmuştu. Bonservisi elinde olan Douglas geçtiğimiz sezon Sivasspor ile çıktığı 32 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş, geçen sezon Demir Grup Sivasspor forması giyen Brezilyalı sağ bek Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Brezilyalı sağ bek Douglas'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesinde Tyler Boyd'dan sonraki ikinci transferi olan Douglas, siyah-beyazlılardan yıllık 950 bin Euro alacak.

Geçen sezon Sivasspor'un Barcelona'dan kiraladığı Douglas, İspanyol ekibiyle kontratını tamamladı. Beşiktaş, serbest durumda olan Brezilyalı oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.

Kariyerine ülkesi Brezilya'nın Goias takımında başlayan Douglas, daha sonra Sao Paulo'da forma giydi. 2014 yılında Brezilya ekibinden 4 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan 28 yaşındaki sağ bek, İspanyol ekibiyle sadece 8 maça çıktı.

Sporting Gijon ve Benfica'nın ardından geçen sezon Sivasspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı Douglas, kırmızı-beyazlı takımda çıktığı 32 maçta 3 gol attı, 7 asist yaptı.