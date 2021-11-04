Hazine ve Maliye Bakanlığının döviz bürolarının koşullarına ilişkin yaptığı düzenlemeye tepki gösteren birçok döviz bürosu kepenk indirme kararı almıştı. Bu gelişmelerin üzerine kepenk indirme kararı alan döviz büroları olunca vatandaşlar da internet arama motorlarında Döviz büroları açık mı bugün 4 Kasım 2021 Perşembe? Döviz büroları neden kapalı? sorularına yanıt aramaya başladılar.

DÖVİZ BÜROLARI AÇIK MI BUGÜN 4 KASIM 2021 PERŞEMBE? DÖVİZ BÜROLARI NEDEN KAPALI?

Hazine ve Maliye Bakanlığının 12 Ekim 2021 tarihinde yayımladığı yönetmelik ve tebliğ ile döviz bürolarının çalışma koşullarında değişikliğe gitti. Söz konusu değişikliğin arından döviz büroları saat 11.45'te kepenk indirdi. Bu neden döviz büroları 4 Kasım 2021 Perşembe günü açık olmayacak.

Büroların önüne asılan yazıda," Türkiye'deki tüm döviz büroları hukuksuz yönetmeliğe karşı kepenk indiriyor" ifadesi yer alıyor.

Döviz büroları sahiplerinin hisselerini öz çocuklarına, kardeşlerine, annesine, babasına ve ortaklarına devredemez duruma geldiğini ifade eden Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu temsilcisi Hayati Yılmaz, düzenleme hakkında şunları söyledi:

"Yeni düzenlemeyle, serbest piyasada çok önemli misyona sahip olan döviz bürolarının hisse devir hakları ellerinden alınmıştır. Şirket sahipleri hisselerini öz çocuklarına, kardeşlerine, annesine, babasına ve ortaklarına devredemez hale getirilmiştir. Döviz büroları sahipleri, şirket yönetimine profesyonel yönetici, eşlerini, çocuklarını veya kardeşlerini atayamamaktadır.

Sermaye şartı işletmelerin ihtiyaç durumu dikkate alınmaksızın 5 katına çıkarılmıştır. Buna göre 10 milyon TL sermayeyi, fiziki olarak kasasında bulundurmayan işletme faaliyetten men edilecektir. Getirilen yönetmelikle 4 faaliyet bölgesine bölünmüştür. Şirket adresi naklinde 3 milyon TL harç ödeme şartı getirilerek adres değişikliği imkansız hal almıştır. Bu kararlar alınırken sektörden hiç bir arkadaşımızın, hukukçuların ve mali müşavirlerin görüşleri alınmamıştır.”

Söz konusu düzenleme kapsamında A grubunda yer alan yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye çıkarıldı.

B grubu yetkili müesseseleri için 1 milyon TL olan ödenmiş sermaye şartı ise 5 milyon TL olmuştu.

Öte yandan yetkili müesseselerin öz kaynaklar toplamı tutarının, asgari ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunlu olmuştu Söz konusu düzenlemeyle döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirilmişti.